漢堡王承諾撤出俄羅斯！　18個月後「照常營業」挨轟

▲俄羅斯漢堡王。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭爆發後，許多國際企業都響應制裁退出在俄羅斯的服務，尤其在麥當勞全面關閉在俄850家門市後，同樣是速食業者的漢堡王也宣布，停止替在當地特許經營的800間餐廳提供支持，但俄羅斯的獨立營運商卻拒絕配合，至今仍持續營業，母公司也挨批捨不得股權，等同於支持普丁政權。

根據BBC報導，漢堡王（Burger King）母公司「餐飲品牌國際公司」（Restaurant Brands International）去年3月稱，將停止為它在俄羅斯約800家特許經營餐廳提供企業支持，但漢堡王在俄羅斯屬於特許經營，餐飲品牌國際公司僅佔有15％股份，要全面關閉門市需耗費不少時間。

餐飲品牌國際公司10年前進軍俄羅斯時，是透過與俄國商人科洛博夫（Alexander Kobolov）控制的實體建立合資企業。科洛博夫持有30％股份，負責漢堡王850家門市的日常營運；科洛博夫先前曾向BBC表示，他無權停止漢堡王在俄羅斯的業務，一切必須要得到所有投資者的批准。

漢堡王國際業務總裁希爾（David Shear）去年3月表示，該公司已經啟動處理15%股權的程序，但如今18個月過去，卻毫無新進展。

耶魯大學烏俄戰爭研究團隊學者史帝芬田（Steven Tian）批評，用特許經營作為藉口，是一種非常方便的煙霧彈，像星巴克這樣的大集團都成功終止與俄羅斯的協議，「他們說想離開，但又拖延，這和真正退出俄羅斯是不一樣的，在普丁入侵烏克蘭的這18個月以來，他們繼續在俄羅斯做生意，就是在維護普丁的政權。」

漢堡王最大的競爭對手麥當勞已經成功從俄羅斯退場，將業務出售給原本的事業夥伴亞歷山大（Alexander Govor），並改用新商標重新經營。

肯德基（KFC）母公司百勝餐飲集團（Yum）也暫停在俄羅斯相關投資，將100多家餐廳的經營權賣給當地一間營運商，並於今年4月更名為Rostic's。