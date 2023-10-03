川普忙打官司！　傳梅蘭妮亞要求「重擬婚前協議」求財自保

▲川普及第三任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）於2005年結婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

前美國總統川普角逐2024年大選，同時還有多起官司纏身，蠟燭兩頭燒的同時，妻子梅蘭妮亞卻被爆料「要求重新談判婚前協議」，確保自己與2人所生的兒子拜倫（Barron）獲取更多財富。但其他律師認為，這不一定意味著離婚，反而可能是協助川普解決法律問題的策略。

消息人士向《紐約郵報》爆料，過去一年內，梅蘭妮亞與團隊一直秘密協商新版「婚前協議」，不僅因為川普可能連任，也是考量到丈夫近期的法律糾紛，「川普還是非常富有，但隨著法律帳單跟判決越來越多」，萬一夫妻倆離婚，此舉能為母子倆「提供一個更安穩的未來」。

消息人士還說，梅蘭妮亞至少三度要求重談婚前協議，但並非為了離婚，「梅蘭妮亞最關心的是維持與增加他們兒子拜倫的實質信用…而不是在威脅離開他。」另一名消息人士透露，「她希望新的婚前協議可以為她提供更多財富。據我所知，拜倫至少可以獲得一個特定的最小金額。」

▲川普與梅蘭妮亞的獨子拜倫（Barron Trump）已經比爸爸高。（圖／達志影像／美聯社）



夫妻雙方的律師及親友都未正式回應媒體。但與梅蘭妮亞親近的海伊（R. Couri Hay）澄清，2人沒有在談離婚，而是希望確保母子倆在訴訟及判決之中仍能安全穩定。其他律師也證實，名人重新談判婚前協議是很常見的，甚至不打算分開的伴侶也會這麼做。

不過，紐約市知名離婚律師貝斯洛（Bill Beslow）指出，重擬婚前協議可能帶有惡意動機，例如藉由改變協議內容，使得夫妻財產不落入債權人手中，「有財務困難或面臨財務困難的配偶，可能想把資產從自己名下轉移出去。這一切都是為了避免這些資產被沒收。」

另一位知名離婚律師科恩（Cohen）認為，更合理的解釋是，川普才是主動提出重新談判、作為預防措施的那一方，「我相信，川普與他的財政顧問非常、非常擔心這些案件發生的所有事情。」但正如所有談判，修訂婚前協議也將涉及交換條件，比方說梅蘭妮亞為了替兒子爭取財富，就得與丈夫一起競選，或在先生連任後搬進白宮。