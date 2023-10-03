南韓丟金慘案！韓網1張手繪圖解「0.01秒悲劇」　500則留言灌爆

▲ 黃玉霖關鍵衝線逆轉韓國奪金。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／編譯

南韓滑輪溜冰選手鄭喆元在2日杭州亞運男子3000公尺接力決賽以為奪冠，太早比出「萬歲」手勢慶祝，反被中華隊黃玉霖逆轉摘金，成績僅有0.01秒差異，起初不少觀眾也十分困惑，但一名南韓網友以一張簡單的手繪圖呈現，不僅勝負立見，論壇網友也氣到炸鍋。

▲ 南韓網友圖解台灣摘金瞬間。（圖／翻攝自韓網）

一名南韓網友2日在網路論壇FMKorea以「剛剛的滑輪溜冰團體決賽大型慘案;;」為題發文寫道，南韓選手「做慶祝儀式到一半被台灣搶走金牌」，並上傳一張手繪圖呈現決勝當下，以2名火柴人代表選手，紅線則是終點線，可見上方的鄭喆元在抵達終點前就高舉雙手以為奪金，這時下方的黃玉霖早已伸出黃金左腳壓線。

[아시안게임] 세리머니하다 역전패…한국 롤러, 남자 3,000m 계주 은메달(종합) (출처 : 연합뉴스 | 네이버 스포츠) https://t.co/t4YEyugZC5 아이고야 pic.twitter.com/B9QH2VJVJ3 — 나는 아직도 배구팡 (@GuPangE) October 2, 2023

這則貼文1天累積逾55萬點閱、1200讚及近500則留言，南韓網友紛紛表示，「這真的太不像話了，簡直是背刺隊友」、「真的這麼想當兵嗎？入伍好走ㄎㄎ」、「免役讓給台灣了」、「名譽跟獎金都飛了」、「等比賽結束再比萬歲也不遲」、「真正的愛國者」、「國防部在幹麼，還不趕快發聲明表示歡迎」。

還有不少網友稱讚原PO將結果畫得清楚明瞭，「5隻手指畫得很仔細欸」、「畫得很好欸（抖」、「你美術系？」、「這圖一看就懂欸」、「圖真的好好笑」，更被台灣網友轉發到臉書等社群平台，引發熱議。