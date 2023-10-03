幾乎天天被俄轟炸　烏克蘭哈爾科夫將建第一所「地下學校」

▲哈爾科夫在地鐵站開設學生教室。（示意圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東部城市哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，將建造烏克蘭第一所完全在地下的學校，保護上千名學童免受俄羅斯頻繁的炸彈與飛彈攻擊，繼續接受面對面的教育。

路透報導，現階段仍不清楚這所學校的規模有多大，以及何時會正式開放。不過泰芮可夫指出，學校將達到防護性結構最現代的監管要求。

烏克蘭前線地區許多學校受到戰爭影響，被迫展開線上教學。而哈爾科夫則是在9月1日新學年開始之前，在地鐵站打造約60間獨立教室，為1000多名孩童提供學習空間。

哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，在俄羅斯2022年2月全面入侵之前，人口超過140萬。但哈爾科夫部分地區距離俄羅斯邊境不到35公里，在戰爭爆發後，幾乎每天遭受俄軍火箭與飛彈攻擊，而這些襲擊可能會在居民趕到避難所之前發生。依據哈爾科夫地區州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）的說法，光是過去這24小時，就有一名平民男性因為俄軍轟炸喪命，還有好幾棟民宅被毀。

這場看不見盡頭的戰爭已釀成數千人死亡，數以百萬計的平民流離失所。依據烏克蘭教育部數據，全境363所教育機構被摧毀，近3800間遭到破壞。