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搭飛機別穿它！　網紅自爆：拿行李「當場上空」胸部被看光

▲▼飛機,搭飛機,搭機,頭頂置物櫃,上方行李櫃,overhead locker,。（圖／CFP）

▲ 網紅用自身經驗提醒，搭飛機時千萬別穿抹胸上衣。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

搭飛機該穿什麼衣服呢？國外一名網紅分享慘痛經驗，原來她有次搭機時穿著抹胸上衣，伸手要拿行李時抹胸卻鬆脫掉落，令她當場在全機乘客面前上空，因此呼籲所有網友，不論如何絕對不要僅穿抹胸搭飛機。

@emmafituk_ WHY !! Never ever ever wear a bandeau on an airplane gals ???? #storytime #fyp #foryou #airplanetiktok #embarassingmoments #embarassingstory #whyme #humiliated #dayinthelife #foryoupage ♬ original sound - emmafituk_

《每日星報》報導，在TikTok擁有13萬粉絲的健身網紅艾瑪上傳影片分享這次尷尬經驗，當時她搭機從澳洲黃金海岸飛往雪梨，降落後起身準備拿行李架上的行李，沒想到發生慘劇。

艾瑪說明，「我把手伸到頭頂的行李架拿我的包包，但我的抹胸掉了下來，整架飛機都看到我赤裸的胸部」，尤其是坐在她周圍的人，坦言這是「這輩子最尷尬的事」。

她回憶，當時有名男性乘客的眼睛就在她的胸部正前方，「感謝他表現足夠的尊重，視線轉向反方向」，但「我周圍每個人100%都看到了，我真希望地板把我吞進去。」為避免粉絲重蹈她的覆轍，艾瑪也警告，「不論是什麼情況下都不要在飛機上穿抹胸。」

網友對此紛紛表示震驚，「喔不，妳一定臉紅了」、「這種事如果發生在我身上真的會丟臉死」、「這不是真的吧」、「拜託不要」。

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