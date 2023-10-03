小犬颱風「一日穿台」菲律賓預測路徑曝光　BBC：恐釀暴洪土石流

▲菲律賓預測，小犬颱風將在一日內穿越台灣南部 。（圖／翻攝自菲律賓氣象局）

記者詹雅婷／綜合外電報導

小犬颱風（Koinu）目前位置正在菲律賓海上空，依據菲律賓氣象局預測，颱風將於4日晚間至5日上午之間登陸台灣南部，並於5日離開。BBC分析，小犬颱風將帶來200毫米的降雨量，但這可能是在短時間內降下，恐怕釀成土石流災情。

綜合拉普勒新聞網、馬尼拉時報等報導，依據菲律賓氣象局（PAGASA）3日清晨5時發布的預報，小犬颱風位置在菲律賓最北端巴丹群島巴斯戈以東約350公里處，以每小時15公里的速度朝西北西方向移動，中心附近最大持續風速為每小時165公里。小犬颱風不太可能登陸菲律賓，但菲律賓最北部地區受到颱風影響降下大雨，可能發生洪水或土石流災情。

菲律賓氣象局進一步指出，預計小犬颱風4日晚間至5日上午之間在台灣南部登陸，並於5日上午或下午離開菲律賓責任區（PAR）。台灣位在菲律賓責任區內，意指世界氣象組織所劃定、菲律賓氣象局在西北太平洋上的觀測區域。在離開菲律賓責任區之後，小犬颱風將在台灣海峽上空緩慢向西移動，並朝中國大陸南部沿海水域前進。

BBC氣象預報員芮茲妮（Elizabeth Rizzini）指出，小犬颱風風速可能還會再增強，最大陣風達到130節，並在短時間內降下200毫米的降雨量，可能造成的災情包括暴洪及土石流等。芮茲妮也說，小犬颱風將在周三登陸台灣南部之後，繼續朝西移動，接著在中國大陸沿海登陸。