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記者會才氣憤要求正名！　北韓轉播亞運竟稱南韓「傀儡」

▲▼北韓官媒轉播杭州亞運賽時，竟稱呼南韓隊為「傀儡」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲北韓官媒轉播杭州亞運賽時，竟稱呼南韓隊為「傀儡」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

杭州亞運如火如荼展開，然而自從尹錫悅政府上台後，韓半島（朝鮮半島）陷入緊張情勢、南北韓關係降至冰點，而在南北韓展開對決的賽事中，不僅北韓（朝鮮）選手頒獎時拒絕和南韓選手合照、對南韓選手的問候表示不屑，就連北韓官媒轉播賽事時，竟然罕見稱南韓隊為「傀儡」。

根據南韓《韓聯社》，北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》在報導南北韓在杭州亞運女子足球的對決時，竟然罕見稱呼南韓隊為「傀儡」，就連供北韓居民收看的《朝鮮中央電視台》昨日（2）在轉播賽事時，同樣也稱呼南韓為「傀儡隊」。

《朝鮮中央電視台》在轉播時表示，「整場賽事在我國（北韓）隊以4比1的懸殊比數告終，我國以壓倒性的勝利擊敗『傀儡』」；在轉播影像中，還特意以北韓隊得分的畫面作為主軸，影片下方得分板，在標示國家名稱的部份，則寫上朝鮮（指北韓）對傀儡（指南韓）。

依照北韓在詞語上的解釋，傀儡指的是向帝國主義等外來侵略者低頭，成為帝國主義等侵略者的領頭羊，是出賣祖國與人民的謀逆者或政治集團，該詞語長年以來被北韓官方用在宣傳等統戰上，用來批判南韓。

不過其實依照北韓官媒轉播國際賽事的慣例，北韓主要稱呼南韓為「南朝鮮」，包括去年卡達世足賽上，北韓官媒在轉播時就稱南韓隊為南朝鮮。

《韓聯社》分析，自從尹錫悅政府上台後，可能是因為南北韓關係惡化，因此北韓官媒才罕見在國際賽事轉播上稱呼南韓為「傀儡隊」，而北韓稱呼南韓為傀儡的頻率，自從尹錫悅政府上台後，有逐漸升高的趨勢。

然而北韓卻又表現出「矛盾」的一面，尤其在杭州亞運賽後記者會上，多次進行「正名運動」，要求其他國家應以正確名稱來稱呼北韓，包括9月30日北韓在女子足球擊敗南韓後，當南韓記者以「北側」稱呼北韓時，北韓總教練竟然氣得表示，「請別稱呼我們為『北側』，而是應該稱呼我們為『朝鮮民主主義人民共和國』」。

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