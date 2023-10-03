美國人接連攜子彈搭機　辯稱「不知有子彈」！南韓致函向美國抗議

▲仁川國際機場第二航廈，從美國旅客隨身行李檢測出子彈。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國際機場安檢恐怕出現一大漏洞！最近，南韓仁川國際機場第二航廈接二連三在美國乘客的隨身行李內，檢測出美國乘客竟然攜帶子彈，其中還有美國旅客背包內攜帶子彈，在南韓境內滯留超過1個多月，他們聲稱「根本不清楚包包內有子彈」，為此仁川機場已經向美國運輸安全管理局表達抗議。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，仁川機場警察團和航空業界人士今日（3）指出，仁川國際機場9月22、23日先後在準備從南韓離境的美國籍旅客的隨身行李中，檢測出其在包包內攜帶可以實際使用的子彈，目前警方已經針對2名涉嫌攜帶子彈出境的美國籍男性乘客，依照違反槍砲彈藥法的罪嫌進行調查。

首先是40多歲的美國籍男性A某，他8月18日從仁川國際機場入境南韓後，在南韓停留1個多月，9月22日下午6時他從仁川國際機場第二航廈，準備搭乘KE719航班飛往日本東京，此時仁川機場在他的隨身行李發現1發45口徑（.45口徑、45ACP）的子彈。

A某接受南韓警方調查時，自稱是從事製造業的美國人，他表示，「我不知道包包內竟然會有子彈」。

至於60多歲的美國籍男性B某，則是於今年8月16日從仁川國際機場入境，在南韓停留1個多月後，於9月23日下午3時20分準備從仁川國際機場第二航廈搭乘KE041航班飛往美國西雅圖，他的隨身行李則被發現有2發38口徑的子彈。

B某聲稱自己有有持槍執照，子彈作為練習用途，在使用完畢後，根本不知道包包內殘留子彈。

南韓警方以不拘留的方式對兩人實施調查，兩人決定丟棄子彈後，成功從南韓離境。

報導指出，通常世界各國的國際機場會對離境旅客實施安檢，保障航班乘客的人身安全，其中安檢對象還包括乘客準備帶進機艙內的隨身行李，然而美國的機場卻未能從A某、B某的隨身行李安檢中發現子彈，對此仁川機場已向美國運輸安全管理局（TSA）致函表達抗議。