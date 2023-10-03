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占卜曝只剩3年命！作家辦「假葬禮」躲死　黑暗中活埋地底1小時

▲▼為了體驗死亡，西班牙作家阿梅拉為自己舉辦了模擬葬禮，並被活埋地底一個小時。（圖／翻攝自推特）

▲為了體驗死亡，西班牙作家阿梅拉為自己舉辦了模擬葬禮，並被活埋地底一個小時。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

西班牙作家阿梅拉（Victor Amela）對生死學一直富有興趣，便想在活著的時候體驗一下死亡的感覺，於是他在62歲生日當天舉辦了一場模擬葬禮，邀請親友們到場活埋自己來感受死亡。

據《太陽報》報導，阿梅拉日前接受電視採訪時透露，他為自己買了一副棺材，並在他出生的農場挖了一個墳，邀請他的親友和牧師來參加這場模擬葬禮。在和親友告別後，阿梅拉自行躺入棺材裡，埋入地底一小時。他的親友甚至還往棺材上撒土、唸悼詞。

阿梅拉表示，這場模擬葬禮帶給了他新的能量，「我很感謝我的親友們願意為了我做這件事。我被埋入地底時，在黑暗中聽到一把把泥土落在我的棺材上。我有那麼一瞬間陷入恐慌，但很快的，我就開始享受起這種感覺。我甚至還能聽到親友們的悼詞，這讓我十分激動」。

阿梅拉自15歲起就開始對死亡感到好奇。他某次和朋友一起占卜時，詢問了鬼魂自己會在幾歲死去，「當時杯子上出現的數字是65。對於一個15歲的男孩而言，65歲就像永遠一樣遙遠，但對於現在的我而言，65歲近在眼前」。

他某次和電影製作人尤杜洛斯基（Alejandro Jodorowsky）聊起這件事時，對方告訴他，「如果你一直糾結於自己65歲就會死去的話，那你真的會在65歲去世，因為你會無意識完成這件事」。

尤杜洛斯基的話讓阿梅拉得到了啟發，於是他決定為自己辦一場葬禮，「加強與愛我和我愛的人之間的紐帶」，不再糾結於65歲的大限。阿梅拉也表示，「我現在重生了，並且想要再活40年。」

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