14歲遭鬼魂纏身！哥倫比亞女「每晚被硬上」20年　一見真面目嚇瘋

記者葉睿涵/編譯

南美哥倫比亞一名女子聲稱自己跟鬼「睡了20年」,直到她見到鬼魂的真面目後,才終於冷靜下來,並和對方提了分手。

據《鏡報》報導,現年34歲的寶拉(Paola Flórez),日前在國營電台Canal 1的節目中透露,這段人鬼情始於20年前,「我當時只有14歲,某天下午3點,我躺在床上時,突然感覺有一隻手正在撫摸我的腳,不久後他開始往上移到了我的胸口。這感覺很奇怪,我也很害怕,於是我就醒了」。

從那一刻起,鬼魂就一直反覆出現,並試圖與寶拉發生性行為,而寶拉也承認,「我每個晚上都很享受,甚至還有點愛上了他,但我見到他的臉後,就再也不想繼續這段關係了。」

