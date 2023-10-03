14歲遭鬼魂纏身！哥倫比亞女「每晚被硬上」20年　一見真面目嚇瘋

▲哥倫比亞一名女子聲稱自己過去20年每晚和鬼魂發生關係。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南美哥倫比亞一名女子聲稱自己跟鬼「睡了20年」，直到她見到鬼魂的真面目後，才終於冷靜下來，並和對方提了分手。

據《鏡報》報導，現年34歲的寶拉（Paola Flórez），日前在國營電台Canal 1的節目中透露，這段人鬼情始於20年前，「我當時只有14歲，某天下午3點，我躺在床上時，突然感覺有一隻手正在撫摸我的腳，不久後他開始往上移到了我的胸口。這感覺很奇怪，我也很害怕，於是我就醒了」。

從那一刻起，鬼魂就一直反覆出現，並試圖與寶拉發生性行為，而寶拉也承認，「我每個晚上都很享受，甚至還有點愛上了他，但我見到他的臉後，就再也不想繼續這段關係了。」

Paola Flórez, from Colombia, claimed she had sex with a ghastly spirit ; Woman had sex with a ghost every night for 20 years but dumped him when she saw he had fangs and the face of a gargoyle https://t.co/blRN2pJO6h — URBAN POP FAN (@UrbanPopFan) October 2, 2023

寶拉形容，每晚與她私會的鬼雖然看起來是個「巨大的男性形象」，但臉部卻激似石像鬼（gargoyle），甚至還長有一對獠牙，因此她在發現鬼魂的真面目後，就立刻決定要與對方分手。

心理學家蒙蒂亞雷格雷（Martiza Montealegre）指出，寶拉的案例很奇特，因為「惡魔通常是非常孤立的」。然而超心理學家烏爾貝克斯（Jairo Urbex）卻認為寶拉的描述十分可信，「我認為她遇到的可能是個惡魔，他們擅長抓人並獲取人類的能量」。

寶拉在電視台的訪談曝光後，瞬間在網上引發熱議。有人認為寶拉一定是遇到惡魔了，但也有人認為寶拉只是精神出現了問題，甚至打趣道，「所謂的惡魔可能只是她的鄰居，她的床單上是不是有個洞。」