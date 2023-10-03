從中國搭船非法入境！21中國人遭南韓警方逮捕　另一人逃至親友家

▲20多名中國籍人士搭乘船隻抵達南韓西部沿海，從忠清南道保寧市非法入境。圖為保寧大川海水域場。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

自從今年8月中旬傳出一名中國籍人士騎乘水上摩托車從中國山東省偷渡至南韓後，如今再度傳出多達22名中國人非法入境南韓的消息，他們今日（3）搭乘的船隻在南韓西部沿海的忠清南道保寧市停泊後，便趁機非法入境，目前南韓海洋警察正在追緝該艘船隻，而逃亡的22人也相繼被南韓逮捕。

根據《韓聯社》，南韓海洋警察3日凌晨從軍方接獲消息，指出一艘未經確認的船隻正準備停靠在忠清南道保寧市，該艘船隻最後停泊在保寧市新黑洞大川港附近，船上22名中國籍人士因此得以非法入境南韓，22人的年齡皆為40多歲上下，另外還有一人透過陸路途徑逃離至京畿道安山市。

保寧海洋警察署首先依違反《出入境管理法》的罪嫌，逮捕非法入境後未選擇逃離的21人，至於另一名尚未在第一時間內被逮捕的中國人，則先是逃離至京畿道安山市檀園區友人的住處，最後被安山檀園警察署循線逮捕，交給保寧海洋警察署調查。

目前南韓海洋警察正在追緝逃往中國的該艘船隻，同時針對非法入境的中國人，調查其非法入境的路徑和動機。經確認後，逃亡的22人皆為中國籍人士，從中國港口出發。

據悉，今年8月16日才傳出一名30多歲中國籍男子從山東省騎乘水上摩托車，經過14個小時、橫跨300多公里，才在仁川擱淺，最後確認該名男子為曾經赴美留學的中國學生運動人士權平。