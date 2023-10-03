閃電擊中廚餘回收廠！　瞬間炸出「橘黃色蕈狀雲」驚人畫面曝光

▲閃電擊中牛津郡廚餘回收廠 。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

英國牛津郡一間廚餘回收場2日晚間遭遇雷擊，導致廠內的沼氣被點燃發生爆炸，巨大的聲響伴隨橘黃色火焰直衝天際，甚至出現恐怖的蕈狀雲，所幸未造成人員傷亡。

根據《衛報》報導，牛津郡2日晚間發生閃電風暴，塞文特倫特律特綠電公司（Severn Trent Green Power）在當地的廚餘回收處理廠被閃電擊中，儲存槽內的沼氣被瞬間點燃引發大爆炸，橘黃色火光伴隨蕈狀雲衝入天際，畫面相當驚人。

當地警消在晚間7時20分左右接獲通報，出動6輛消防車及40名消防員前往救援，所幸未造成任何人員傷亡。塞文特倫特律特綠電公司負責人表示，該設備每年會處理超過5萬噸固體和液體廚餘廢棄物，目前正在與緊急應急部門合作，以確保現場安全。

住在工廠附近的居民卡維（Ana Cavey）表示，當天晚上的閃電風暴非常劇烈，而爆炸後她家中的電力也中斷了幾乎半個晚上；另一位目擊者指出，爆炸發生時，他看到「橘色閃電」衝向夜空，還有如車禍般的巨大聲響，「天空被照亮了大約2分鐘。」

英國氣象局2日晚間發布了牛津郡雷擊黃色警報，當晚除了爆炸周圍住家短暫停電外，周圍的幾個郡也都發生零星的停電狀況。