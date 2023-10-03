諾貝爾物理學獎今晚揭曉！　量子計算「突飛猛進」成熱門獲獎領域

▲今年諾貝爾物理學獎預測，量子計算被認為是獲獎的熱門領域之一，伊格納西奥•西拉克被認為是潛在獲獎熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2023年諾貝爾物理學獎將於瑞典時間3日上午11時45分（台灣時間3日下午5時45分）揭曉，其實物理學可以細分成各項領域，包括量子計算、量子力學、天文學、凝聚體物理學等，許多預測機構紛紛針對歷屆諾貝爾獎曾頒布的各學科領域進行分析，而近幾十年來量子計算突飛猛進，該學界學者可能是今年獲獎的潛在人選。

國際月刊《物理世界》（Physics World）曾針對歷屆諾貝爾物理學獎得主進行預測，不過只有在2013年正確預測物理學獎得主，該年得主為彼得•希格斯（Peter Higgs）和弗朗索瓦•恩格勒（François Englert），兩人以希格斯機制與希格斯粒子聞名於世，而正好歐洲核子研究組織（CERN）才於2012年宣布觀測到希格斯粒子。

《物理世界》指出，其實過去幾十年便不斷針對諾貝爾物理學獎潛在得主進行預測，儘管預測並不會在該年立刻成真，但其實團隊已經針對物理學者建立潛在獲獎的候選名單，其中一些學者在後來的幾年內成功獲獎，而團隊針對物理學系分各項學科，包括天文與天體物理學等宇宙研究、量子計算、量子力學、凝聚體物理學等。

其中，在過去的6年內，有3年的諾貝爾物理學獎被授予從事天文研究的物理學家，因此依照過去的經驗，今年諾貝爾物理學獎將不再授予相關領域的物理學家，去年獲贈諾貝爾物理學獎的學者從事的是量子物理學研究，而在過去幾十年內量子計算發展突飛猛進，因此可能是獲獎的熱門領域，潛在獲獎者包括伊格納西奥•西拉克（Ignacio Cirac）、戴維•埃利埃塞爾（David Deutsch）、彼得•秀爾（Peter Shor）、彼得•佐勒（Peter Zoller）。

伊格納西奥•西拉克生於西班牙加泰隆尼亞，是量子計算積及量子資訊領域的先驅者之一，曾於2013年獲得沃爾夫物理學獎；戴維•埃利埃塞爾為英國物理學家，同樣也是量子計算方面的先驅；彼得•秀爾則是美國計算機科學家，提出在量子電腦應用上的「秀爾演算法」；至於彼得•佐勒則是奧地利理論物理學家，以在量子光學和量子資訊領域的貢獻聞名。

《物理世界》認為，要分析諾貝爾物理學獎的潛在得主，沃爾夫物理學獎的獲獎者名單同樣也是可靠來源，而最近的獲獎者為保羅•科克姆（Paul Corkum）、費倫茨•克勞斯（Ferenc Krausz）、安妮•呂利耶（Anne L’Huillier），表彰其對超快雷射科學、原秒（阿秒）物理學的貢獻。