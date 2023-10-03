練胸一半「50公斤爆夾頭部」　健身壯男痛到暈厥：瞬間看不見

▲阿布拉歐練胸時，被健身器材狠夾頭部，痛苦萬分。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西健身愛好者阿布拉歐（Abraão Viana）使用機械式器材訓練胸肌，卻不慎遭兩側把手狠夾頭部，在110磅（約50公斤）的力道重擊下，他當場痛到暈厥，甚至因為鮮血流進雙眼，一時之間什麼也看不見，而意外過程都被監視器捕捉下來。

G1等媒體報導，這起意外9月18日發生於北部城市福塔萊薩（Fortaleza），但監視器畫面直到本周才曝光。阿布拉歐練習「飛鳥夾胸」時受傷，只見他難忍疼痛，痛苦地用雙手摀臉，脫困後迅速倒地。

32歲的阿布拉歐坦言，他在健身前曾把座椅調高，因此與正常情況相比，頭部位置稍高，可能因此導致自己被擊中，「我想我當時昏倒了，我無法睜開眼睛，因為傷口位於右側額頭，我的雙眼都是（額頭流下來的）血。由於疼痛，我甚至無法呼吸。」

阿布拉歐被緊急送醫，一度因為無法正常走路，必須靠著輪椅移動，幸好在接受檢測與治療後，確認無永久性創傷，甚至不需要縫針，隔天上午就出院了。不過，他仍在家休養一周，並且定期服用止痛藥。

阿布拉歐透露，健身房非常關心，還負擔了醫藥費。儘管起初有些陰影，但他上周已經回去健身，甚至在同一台器材上鍛鍊，「這是一場意外，這種事情時不時會發生。」

健身房也在聲明中解釋，這台機器不是功能故障，而是「電線斷裂」，這在帶有鋼纜的機器上，屬於常見現象，且目前已經維修完畢。此外，該學員使用機器的姿勢與位置並不標準，頭部遠離背部軟墊。