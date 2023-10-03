女大生不滿杜拜機場「半裸搜身」　下場竟是入獄！被判處1年刑期

▲紐約21歲女大生在杜拜轉機時被指控攻擊機場人員，遭判1年有期徒刑。（圖／翻攝自detainedindubai.org）

記者張寧倢／綜合外電報導

紐約城市大學萊曼學院（Lehman College）21歲女學生伊莉莎白（Elizabeth Polanco De Los Santos）7月在杜拜機場轉機時，被要求她進入小房間搜身，並脫掉醫療束衣呈上身半裸，隨後被指控攻擊與侮辱機場工作人員，但她宣稱過程中僅「輕輕觸碰」海關人員，她被限制出境近3個月後仍遭判處1年有期徒刑。

根據紐約郵報等外媒報導，攻讀商業藝術系的伊莉莎白7月14日與友人從土耳其伊斯坦堡返回紐約時，途經杜拜國際機場轉機，停留10小時後卻遭到拘留提告，還被限制出境將近3個月。訴訟起於機場安檢的一場衝突，機場人員發現伊莉莎白穿著一件帶有鋼圈的外科治療「腰部訓練衣」的緊身束衣，因此要她進入小房間另行檢查。

▲伊莉莎白宣稱她只是輕輕觸碰了機場人員，結果不僅被限制出境還被判刑。（圖／翻攝自detainedindubai.org）

在小房間裡，女性工作人員要求伊莉莎白卸下束衣，她結束檢查後遭指控「攻擊與侮辱」機場人員，因此遭拘留數小時。她堅稱，這是她手術後根據醫囑須全天候穿戴的醫療裝置，且這樣半裸搜身讓她感覺「受侵犯」，另外，她也強烈否認攻擊指控並解釋她僅「輕輕地碰了一下對方的手臂，把她引開」，因為海關不打算幫忙她穿回束衣，當下只是想請友人協助。

法官8月24日曾於初審中判決她繳納罰款，但海關官員與檢方提出上訴，她被迫留在當地等待數月的結果卻是面臨牢獄，法官10月2日改判她1年有期徒刑。

援助在阿拉伯聯合大公國（阿聯）被拘外國人的組織Detained in Dubai表示，伊莉莎白滯留期間，錯過了大學學業，紐約的房租到期，支付5萬美元（約新台幣160萬元）的昂貴飯店住宿費與律師費。

報導稱，目前尚不清楚伊莉莎白將被發監至哪一所監獄，但將被羈押於杜拜。她擔心自己會被關押在惡名昭彰的艾爾阿維爾監獄（Al Awir prison），因此Detained in Dubai代表她進行緊急交涉，並呼籲官員採取安全措施，她下一次開庭日期將是10月24日。

美國眾議員托雷斯（Ritchie Torres）向每日郵報表示，「我們正在盡一切努力與在阿聯的美方官員合作，確保伊莉莎白能夠安全回家。」

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