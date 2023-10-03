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太早慶祝丟金！韓媒怒批「最羞愧的銀牌」　網大讚黃玉霖戰到最後

▲亞運男子競速滑輪3000公尺接力，黃玉霖關鍵衝線逆轉韓國奪金。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 亞運男子競速滑輪3000公尺接力，黃玉霖關鍵衝線逆轉韓國奪金。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／編譯

杭州亞運2日男子競速溜冰3000公尺接力決賽中，南韓選手鄭喆元在壓線前比出勝利手勢，被中華隊黃玉霖臨門一腳以0.01秒之差超越。韓媒指出，鄭喆元在通過終點線前就鬆懈，令這面本該值得慶祝的銀牌價值一落千丈，儘管他已向大眾道歉，南韓網友似乎並不領情，對黃玉霖則是紛紛表示尊敬及祝賀。

《韓聯社》等多家韓媒提到，南韓隊以為摘金，舉起國旗準備開始慶祝儀式時才看見比賽結果，當下表情錯愕、一言難盡，沒有接受採訪就哽咽離場。南韓網友對此狠酸，「根本是自己把金牌丟地上」、「入伍紀念慶祝儀式」、「4年的時間因為自滿而變成白紙的瞬間」、「這告訴我們自滿有多可怕」。

韓媒mydaily更以「世界上最羞愧的銀牌」為題報導，選手在亞洲舞台上奪銀是相當了不起的成就，不會有任何人因為沒能摘金而出言責罵，但唯一的前提是他盡全力到最後一刻，若沒有做到這點，奪得銀牌也得不到稱讚，「雖然登上亞洲第二，銀牌的價值卻大大降低。」

報導指出，南韓隊在國民眼中不被視為英雄，反而掀起眾怒，儘管鄭喆元已經道歉，仍澆不熄國民怒火，「人們憤怒、受傷不是因為沒能摘金，而是因為沒有盡全力到最後一刻，敗壞運動家精神。」

《首爾新聞》也提到，中華隊選手當天早餐刻意吃了韓式泡菜與辣蘿蔔，沒想到真的力退南韓。韓網則紛紛大讚黃玉霖，「不到最後絕不放棄的精神，值得受到尊重」、「台灣選手才是真正發揮了運動家精神」、「你是真正的金牌的得主」、「真的想要稱讚努力到最後一刻的台灣選手」、「台灣選手的鬥志值得學習」、「向台灣選手致敬，為專注且不放棄的態度鼓掌」。

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