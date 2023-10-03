全球最嚴酒精禁令！　印度民航局：機組人員值勤「禁用香水」

▲印度民航局欲規定機組員值勤期間不得使用香水。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

航空公司機組人員執勤前，都有嚴格的藥物和酒精檢測規定，除了一般的禁止飲酒之外，印度民航局更準備祭出嚴格新規，要求機組人員上機不得使用任何「含有酒精成分」的東西，包含漱口水和香水，因為這可能導致呼氣分析儀的檢測呈現假陽性。

根據CNN報導，印度民航總局（DGCA）提議更新有關機組員攝取酒精的規定，提到除了酒以外的物品也可能造成呼氣分析儀（breath test）結果呈現假陽性，因此擬新增多項物品為禁用品，「機組人員不得服用任何藥物／藥劑配方，也不能使用任何含有酒精的產品，包含漱口水／潔牙凝膠／香水或任何含有酒精的產品。」

DGCA強調，但任何正在接受這類藥物治療的機組人員，在執行飛行任務前，應該要諮詢公司的醫生。DGCA的官方航空安全要求在2015年8月獲得批准，而最新的擬議內容將在5日以前徵求公眾意見。

雖然香水確實含有微量酒精，但目前不清楚在身上噴灑含有酒精的香水，是否會導致呼氣分析儀結果呈現假陽性。依照2015年首次發布、後續不斷修訂專門針對飲酒的安全指南，即使體內血液中的酒精含量為0，也可能會產生一定程度的宿醉影響，這主要是由同類型的物質所造成。

根據DGCA現行規定，所有從印度起飛的機組人員，值勤前都必須在第一個出發的機場接受呼氣分析儀檢查，這是世界上對機組人員最嚴格的酒精法規之一，即便只有飲用極微量的酒，也有可能被吊銷執照3個月；印度光是2021年就有41名機師、116名空服員因酒精檢測呈現陽性而被暫時吊銷執照。