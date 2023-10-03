WHO批准第2款瘧疾疫苗！　每劑僅65元「效力達75％」

▲非洲迦納一名嬰兒正在注射第一款瘧疾疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）宣布，由牛津大學研發的第二款瘧疾疫苗效力達75％，價格僅是前一款疫苗的一半，目前已交由印度血清研究所全面生產，預計2024年就會在非洲部分國家推廣使用。

根據《衛報》報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布批准第二代瘧疾疫苗R21/Matrix-M投入使用，這款由牛津大學研發的疫苗效力達75%，且價格相較於2021年批准的第一款瘧疾疫苗RTS,S少了一半，平均每劑費用約在2至4美元（約台幣65元至130元）之間。

BBC指出，目前RTS,S已生產1800萬劑，而世界上最大的疫苗製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）已經準備好每年生產超過1億劑R21/Matrix-M疫苗，同時計畫擴大生產至每年2億劑。

WHO非洲辦公室主任莫蒂（Dr. Matshidiso Moeti）表示，「第二款疫苗擁有縮小巨大供應缺口的真正潛力，如果這兩種疫苗能大規模推廣，將有助於加強瘧疾預防與控制工作，使非洲數十萬年輕生命避免遭此致命疾病侵襲。」

非洲至少有28個國家計畫引進WHO推薦的瘧疾疫苗，作為其國家免疫計畫的一部分，全球疫苗免疫聯盟（Gavi）已準備向18個非洲國家推廣瘧疾疫苗，預計2024年年初將會提供RTS,S疫苗，R21/Matrix-M疫苗則會在2024年中開始提供。