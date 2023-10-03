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X有人用了！馬斯克改名推特　被告商標侵權

▲▼馬斯克在推特發文表明自己喜歡字母「X」。（圖／翻攝推特@elonmusk）

▲馬斯克曾發布推文表明自己喜歡字母「X」。（圖／翻攝社群平台X／@elonmusk）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國法律行銷公司X Social Media今天在佛羅里達州聯邦法院對舊稱推特（Twitter）的X Corp提告，指控億萬富豪馬斯克旗下這家社群媒體巨擘的新名字侵犯其包含字母X的商標。

路透社報導，X Social Media在訴狀中主張，馬斯克（Elon Musk）7月將推特更名為X後，X Corp名稱很可能引起消費者混淆。

字母X廣泛用於科技品牌之中，今天這起訴訟似是馬斯克這間公司因為這個字母而可能面對的眾多商標爭議的第一起。

微軟（Microsoft）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等企業擁有的數百個聯邦級別註冊商標，就常見到字母X。而X Corp上個月也針對這個字母提出美國商標申請。

▲▼馬斯克曾指示工程師，關閉克里米亞海岸的星鏈系統。（圖／路透）

▲馬斯克的X Corp被提商標侵權訴訟，對方要求其公司停止使用X這個名字。（圖／路透）

X Corp並未立即應要求針對這起訴訟置評。X Social Media則婉拒置評。

總部位於佛州溫得米爾（Windermere）的X Social Media是一家聚焦大規模侵權訴訟的廣告機構。官方網站說，雅各．馬勒布（Jacob Malherbe）和羅珊．馬勒布（Roseanna Malherbe）2015年成立這個機構，目的是在深水地平線（Deepwater Horizon）鑽油平台墨西哥灣漏油事件發生後，為佛羅里達狹長地帶的居民與律師建立聯繫。

訴狀說，這家機構自2016年以來一直使用X Social Media這個名稱，並擁有這個名稱的聯邦註冊商標。公司表示，已在臉書廣告上投資4億多美元，以吸引潛在客戶。

這家公司還表示，推特的品牌再造行為已讓顧客感到混淆，並導致其收入損失。

訴狀說：「X Corp在短短時間內利用自身社群媒體影響力、行銷資源和全國整體知名度來主導消費者對其X標誌的觀感。」

X Social Media要求法院強制馬斯克的公司停止使用X這個名字，並且尋求賠償，但具體金額不詳。

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