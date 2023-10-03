近距離中彈畫面曝！美YouTuber拍片惡搞外送員　對方不爽直接開槍

記者張寧倢／綜合外電報導

美國YouTuber庫克（Tanner Cook）專門拍攝惡整路人的影片，但今年4月2日在維吉尼亞州杜勒斯（Dulles）某購物中心拍片時，卻惹怒一名男性外送員，遭對方開槍打傷腹部。法庭陪審團上周作出裁決，開槍男子在嚴重惡意傷害的指控上獲判無罪，槍擊影片也被公開。

根據《時人》雜誌、美聯社等美媒報導，21歲的庫克經營名為「Classified Goons」（機密暴徒）的YouTube頻道，擁有5.8萬粉絲訂閱數，影片內容經常惡搞路人，例如假裝向載客司機嘔吐，在百貨公司裡尾隨毫無戒心的顧客，在商店裡假裝睡著等怪異行為。

▲美國21歲YouTuber拍片惡搞路人，反遭對方近距離開槍。（圖／翻攝自YouTube／Classified Goons）

然而，庫克4月2日在商場美食街惡搞31歲DoorDash外送平台外送員科里（Alan Colie）時，卻激怒了對方。事發影片中可見，庫克拿著手機接近正在取餐的科里，並多次播放惡搞語音，科里出手撥掉庫克的手機，前後一共說了3次「停下來」（stop）並一邊退後，但庫克仍試圖跟上他，最終科里掏出手槍，毫不猶豫地朝庫克的腹部近距離開槍。

庫克遭開槍擊中左胸下方，子彈穿透胃與肝臟，一度送進加護病房，所幸最後康復。科里則被檢方起訴嚴重惡意傷害等罪嫌。維吉尼亞州勞登郡巡迴法院9月28日作出裁決，雖然陪審團在被告開槍「是否出於自衛行為」出現分歧，最終仍裁定科里的嚴重惡意傷害指控無罪，另一項在有人的建築物內開槍的較輕罪嫌則被定罪。

科里的律師堅持出於自衛的辯護，將請求法官撤銷有罪判決，科里也將於10月19日的聽證會再次出庭受審。科里獲惡意傷害無罪判決的當天，庫克離開法院時向美媒WUSA 9表示，他真的不在意對方無罪，「事情就是如此，一切是由上天所決定的」。庫克的母親則說，他們尊重陪審團的裁決。

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