苦熬38年出頭天　諾貝爾生醫獎得主「養出奧運金牌女兒」

▲左起分別為貝洛弗朗西亞、蘇珊弗朗西亞與卡麗可卡塔林。（圖／翻攝自FB）

圖文／周刊王CTWANT

2023年諾貝爾獎（Nobel Price）於2日開始公布各項獎項的得主，在「生醫獎（生理學或醫學獎）」（Nobel Prize in Physiology or Medicine）方面，則是由成功開發mRNA疫苗的科學家卡麗可（Kariko Katalin）和魏斯曼（Drew Weissman）。但或許鮮少人知道，卡麗可從大學時期就開始研究mRNA疫苗技術，中間甚至還遭遇沒有經費導致研究中斷、學校降等驅趕、羞辱等情形。

綜合外媒報導指出，1955年出生在匈牙利的卡麗可，自幼就對生物化學有濃厚的興趣。而在1961年時，就有科學家發現mRNA的存在，當時科學家注意到mRNA的特質，能透過傳遞訊息到人體內，教育、引導人體細胞來抵抗病毒。雖然當時mRNA就被認為是十分先進的技術，但是人體免疫細胞殺死mRNA，所以大部分的科學家到最後都選擇放棄研究。

在1978年，卡麗可進入大學後，就決定自己要徹底研究mRNA技術。匈牙利出身的他，甚至在1985年與老公變賣家產，前往美國尋求研究機會。但中間也是歷經多次困難，甚至沒有人相信他可以成功。一直到1998年，他遇到同校研究免疫學的教授韋斯曼（Drew Weissman）。韋斯曼看出卡麗可研究的可貴之處，便攜手合作。兩人更於2005年找到mRNA不被免疫系統殺死的方式，獲得階段性的成功。

Katalin Karikó and her daughter Susan Francia pic.twitter.com/o6ZETkk5Sm — Bit by bits (@Cyberibum) December 22, 2020

之後史丹佛大學教授羅西（Derrick Rossi）注意到卡麗可的論文，決定運用他的發現於2010年創立了Moderna，卡麗可也因此獲得300萬美元的授權費用。之後雖然德國Biotech曾揚言要邀請卡麗可擔任公司副總裁，但實際上卻是口惠而實不至。

也由於卡麗可的研究實在對人類太過重要，遭到業界埋沒名聲的情況，讓不少學術界的研究人員感到憤怒，便開始幫卡麗可叫屈，卡麗可本人甚至也開始接受媒體訪問，這才讓mRNA與卡麗可之間的故事曝光在大眾眼前。

卡麗可也曾表示，自己對賺錢沒興趣，拿到授權金後也沒想過要退休，因為她就是希望能夠天天做實驗。而除了突破mRNA的限制外，卡麗可另外一個驕傲就是曾經培育出拿過奧運划船金牌的女兒佛朗斯（Susan Francia）。佛朗斯曾公開表示過，母親對於實驗的積極、熱情，也是激發自己對於划船訓練的專注，正是母親這個不放棄的個性，讓他得以專注在訓練上，並且拿到奧運的金牌。