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海地黑幫據國！　聯合國安理會同意部署「多國武裝部隊」

▲海地「G9幫」老大切里齊耶（Jimmy Chérizier）呼籲發動武裝起義，推翻不受歡迎的總理亨利（Ariel Henry）。（圖／路透）

▲海地黑幫走上街頭，揚言武裝推翻總理亨利。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣友邦海地政治社會局勢動盪，聯合國安理會2日同意，將部署一支多國武裝部隊在海地，以應對這個加勒比海國家氾濫的黑幫暴力與政治癱瘓問題。

CNN報導，海地總理亨利（Ariel Henry）先前不斷向聯合國請求軍事援助，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與美國，也同樣強烈呼籲國際社會支持這次的維和任務。

聯合國安理會13個成員國對此投下贊成票，俄羅斯與中國則投棄權票。

儘管是由安理會投票通過決定，但這支多國武裝部隊並非由聯合國主導，而是由非洲國家肯亞實際控制，將有1000名警察參與此次任務。海地的幾個鄰國，包括亞買加、巴哈馬、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）等，也都為這次任務提供支持。

「多國安全支持」部隊將會在海地進行為期12個月的任務，目前實際部署時間尚未敲定，還有更多國家受邀參與此次的行動。聯合國該項決議也呼各國，停止對海地進行軍售，除了經過認證的安全理由之外。

海地總理顧問喬瑟夫（Jean-Junior Joseph）表示，該國政府歡迎聯合國安理會的投票結果，並表示「我們焦急地等待打擊危險任務的到來」。

武裝暴力黑幫控制海地首都太子港的大部分地區，等於掐住了各項重要物資輸入該國的咽喉，黑道據國也讓百姓相當害怕，至今已有20萬人逃離家園，躲避被綁架、縱火、性侵和殺害的命運。

多國武裝部隊部署任務預期加增進當地的安全，並加強海地警方抓捕黑幫的力量。海地安全部隊已經收到部分國際援助，但人員與槍枝武器仍然不足。

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