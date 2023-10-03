微軟CEO：科技巨頭爭奪AI內容　谷歌卻高價搶獨家





▲Google面臨全球最大反壟斷訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

微軟CEO納德拉（Satya Nadella）2日表示，科技巨頭們正在爭奪用來訓練AI的大量內容，並抱怨谷歌（Google）透過簽訂獨家協議，以昂貴的價格鎖定這些內容。

路透社報導，美國自1998年對微軟進行反壟斷訴訟以來，近期對谷歌的訴訟是頭一遭重大反壟斷案件，微軟CEO納德拉出庭作證。搜尋引擎的強大與壓倒性的市占率，自然讓谷歌成為有大量利益的廣告市場的重量級存在，從而提高公司營收利潤。

納德拉指出，要建立人工智慧（AI）需要運算能力或伺服器與資料來訓練軟體，在伺服器方面，他說對微軟而言完全沒問題，微軟很樂意付錢，但若有其他公司與擁有龐大內容庫的公司簽訂獨家協議，那就「很有問題」。納德拉並未直接說出「谷歌」二字。

納德拉表示，當他與內容出版商見面時，對方卻告訴他谷歌將簽署專屬協議。他還說微軟曾經想要把旗下搜尋引擎Bing，設為蘋果智慧型手機的預設搜尋引擎，卻遭到了拒絕。

谷歌的首席律師施密特連（John Schmidtlein）反駁，當時微軟確實贏得電腦與手機的預設搜尋引擎地位，但使用者還是會設法越過微軟繼續使用谷歌。他說是微軟犯下一系列的戰略錯誤，才會導致Bing無法立足，包括未能投資工程師與伺服器來改善Bing，也未能預見手機革命。

施密特連接著表示，微軟的確在2008年取得Verizon手機的搜尋引擎默認地位，還有2011年的黑莓機和諾基亞（Nokia），但結果還是一樣，用戶跳過Bing，選擇在谷歌進行大部分的搜尋。