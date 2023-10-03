晶片禁令滿周年！美進一步收緊管制　中國提前收到警告

▲美國將進一步收緊晶片與相關設備的對中出口管制。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名官員透露，拜登政府已警告北京，美方計畫最快在10月初針對AI晶片與晶片製造設備的對中出口禁令，進行規則更新，將會更加嚴格。這項政策決定，是為了穩定兩大超級強權間的關係。

路透社獨家報導，另一個消息來說透露，負責監督出口管制的美國商務部，正計畫更新去年祭出的出口禁令，這項更新跟進荷蘭與日本最新的規定，將尋求對中限制更多晶片製造設備的取得權限，並封堵在AI晶片領域部分出口限制的漏洞。

該名官員表示，拜登政府已與中國接觸，提前警告對方將更新更嚴格的限制內容。限制對中晶片與設備出口政策是在2022年10月7日提出。美方早在數周前就通知中國，但官員拒絕透露詳細內容。

預先通知中國的作法，是拜登政府穩定與中國北京當局更廣泛關係的一部分。拜登政府為確保美中處於高度競爭但不至於爆發衝突的穩定關係中，先前派出許多高官訪問中國，包括8月出訪的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），以及9月白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅的會面。

對於拜登政府的提前警告，商務部拒絕發表評論，中國駐美大使館發言人則回應「無可奉告」。