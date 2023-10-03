震懾中國！美菲聯合海軍演習　英加日派部隊參與

▲美菲展開聯合軍演。（圖／翻攝美軍第七艦隊臉書粉專）

文／中央社馬尼拉2日綜合外電報導

今年由菲律賓主辦的美國與菲國海軍「齊心協力」聯合演習今天在呂宋島展開，英國、加拿大和日本也派兵參加。在菲律賓與中國緊張升溫之際，這場為期2週軍演形同「秀肌肉」。

路透社報導，今年的「齊心協力」（Sama Sama）軍演在呂宋島（Luzon Island）南部海域展開，有1800多名兵力參加，還有美國派遣的2艘艦艇及英國、加拿大和日本各派遣1艘艦艇加入持續至13日的演習。澳洲、法國、印尼和紐西蘭的海軍也派觀察人員和專家參加。

中國9月才被發現在其控制的南海黃岩島架設浮動屏障，意圖阻止菲律賓漁民進入這個亞洲最具主權爭議的島礁。菲律賓海岸防衛隊9月25日主動將屏障拆除，雙方未出現對峙。

菲律賓海軍表示，今年主要演習範圍包括反潛作戰、防空和搜救。

菲律賓海軍司令阿達奇（Toribio Adaci）在開幕式上說：「這樣的武力展示以及與我們的盟友和夥伴積極來往，使得『齊心協力』超越了單純的軍事演習。」

他還表示：「這象徵了我們持久的夥伴關係，以及我們對於亞太地區安全與穩定的共同承諾。」

美國第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）中將則在致詞時說：「讓所有國家有權利在西菲律賓海（West Philippine Sea）航行與作業，免於…遭到脅迫，免於遭到恐嚇，這很重要。」西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

他並表示：「我有信心，不會有潛在侵略者抱持任何幻想，以為這不是一支強大的國家隊伍，不是一支強大的海軍隊伍…也不是一支一同航行和作戰的海軍。」