　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

避免政府停擺危機後　美股收盤互有漲跌

▲▼美股,道瓊,華爾街。（圖／路透）

▲華爾街股市今天收盤漲跌互見。（圖／路透）

文／中央社紐約2日綜合外電報導

美國雖然避免政府關門停擺危機，但美國公債殖利率上揚，使華爾街股市今天收盤漲跌互見。台積電ADR漲0.86%、收87.65元。

道瓊工業指數下跌74.15點或0.22%，收33433.35點。

標準普爾指數微漲0.34點或0.01%，收4288.39點。

那斯達克指數上漲88.45點或0.67%，收13307.77點。

費城半導體指數小漲14.56點或0.42%，收3448.85點。

 
ET快訊
LIVE／小犬再增強「下午將發陸警」　氣象署最新說明
蔡閨「摘眼鏡」認不出了！　改造前後對比照出爐
颱風假關鍵！小犬最快上午陸警　估暴風圈涵蓋地區曝
九份日本遊客全消失！房市達人嘆「國旅槓盤子」：根本國際詐騙
最美檢察官被嫉妒了！　「美翻天女檢座」拒王見王合照
「台灣棒球不一樣了！」韓國教頭盛讚中華隊點出一關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海地黑幫據國！　聯合國安理會同意部署「多國武裝部隊」

微軟CEO：科技巨頭爭奪AI內容　谷歌卻高價搶獨家

晶片禁令滿周年！美進一步收緊管制　中國提前收到警告

震懾中國！美菲聯合海軍演習　英加日派部隊參與

馬斯克發哏圖嘲諷澤倫斯基　烏克蘭當局痛批

避免政府停擺危機後　美股收盤互有漲跌

英外相警告：北京若武力犯台　中國經濟將崩潰

移民狂湧入　墨西哥總統：每天約1萬人抵美墨邊界

A＆F前執行長是大淫魔！涉性侵多名年輕帥男　他體內留保險套崩潰

血腥約會！韓男App釣男友人「約跑步」狗遭狠虐　持刀猛砍對方復仇

台中七期藏博弈集團...警攻堅　21白衫男「嚇到舉手手」投降

嘉義男獨中6.8億頭獎！　捐錢給村民後低調搬家

黃玉霖0.001秒氣哭南韓 滑冰.輕艇今奪3金｜20231002 ET午間新聞

新莊少女突昏迷無呼吸心跳！ 消防員「線上指導」父CPR救命

爸幫柴豪邁吹毛！臉被擦歪 氣到亮牙：能不能溫柔點^^

鄭少秋大女兒輕生亡「現任妻發聲」！　4女兒有3媽媽…55年風流債被挖

半夜偷吃罐頭被3貓包圍 「喀喀聲」一響秒被堵XD

最快今海警、明陸警！小犬暴風圈周四觸陸　颱風假可能達標範圍曝

19歲車手超商印假投資證件！　休假警眼尖通報逮人阻詐35萬

吳宗憲盼《玩很大》拿獎「送小鬼爸爸」　爆坤達收入贏柯佳嬿：妳是家裡老二！

海地黑幫據國！　聯合國安理會同意部署「多國武裝部隊」

微軟CEO：科技巨頭爭奪AI內容　谷歌卻高價搶獨家

晶片禁令滿周年！美進一步收緊管制　中國提前收到警告

震懾中國！美菲聯合海軍演習　英加日派部隊參與

馬斯克發哏圖嘲諷澤倫斯基　烏克蘭當局痛批

避免政府停擺危機後　美股收盤互有漲跌

英外相警告：北京若武力犯台　中國經濟將崩潰

移民狂湧入　墨西哥總統：每天約1萬人抵美墨邊界

A＆F前執行長是大淫魔！涉性侵多名年輕帥男　他體內留保險套崩潰

血腥約會！韓男App釣男友人「約跑步」狗遭狠虐　持刀猛砍對方復仇

特斯拉「Model Y新年式改款」售價不變、更會跑！折合新台幣119萬

小犬颱風逼近中！湖山水庫蓄水率破錶　全台3水庫喝飽

海地黑幫據國！　聯合國安理會同意部署「多國武裝部隊」

桃園規模最大「楊梅體育園區」開幕 10／15前試營運免費入場

「柯鄒配」隱然成形　柯文哲競總踩進侯本命區

因應秋颱小犬來襲　北水分署：石門水庫防汛供灌並重

蘋果研發下一代搜尋引擎「Pegasus」　彭博：暫時無法與Google抗衡

LIVE／小犬再增強「下午將發陸警」　氣象署最新說明

颱風假關鍵！小犬最快上午陸警　估暴風圈涵蓋地區曝

「桃竹竹苗通勤定期票」正式上路　張善政：預估使用人數逾萬人

路上驚見「柴可夫司機」　特斯拉駕駛座竟有柴犬XD

國際熱門新聞

A＆F前執行長是大淫魔！涉性侵多名年輕帥男

伴郎致詞一半跪地求婚　新郎氣到走人

伴娘男友被新娘禁入會場　鬧翻真相曝光

英外相警告：北京若武力犯台　中國經濟將崩潰

韓滑輪「提早慶祝」丟金牌　網友也挺不下去

移民爆增　墨國總統：每天約1萬人抵美墨邊界

避免政府停擺危機後　美股收盤互有漲跌

馬斯克發哏圖嘲諷澤倫斯基　烏克蘭當局痛批

震懾中國！美菲聯合海軍演習　英加日派部隊參與

加拿大國家公園灰熊攻擊遊客　夫妻喪命

美進一步加嚴晶片禁令　中提前收到警告

奈良鹿爆遭虐待　骨瘦如柴脫毛影像曝光

韓男釣男人「約跑」狗遭狠虐　砍死對方復仇

9歲女童人間蒸發　急尋只剩腳踏車

更多熱門

相關新聞

憂心政府關門　美股漲跌互見

憂心政府關門　美股漲跌互見

美股早盤上漲，但因投資人憂心美國政府本週末可能關門，終場漲跌互見。台積電ADR漲0.57%、收86.90元。

美債殖利率下滑　美股收高116點

美債殖利率下滑　美股收高116點

台積電漲2元至524　指數漲逾70點挑戰16400

台積電漲2元至524　指數漲逾70點挑戰16400

油價高漲美債殖利率波動　美股道瓊挫68點

油價高漲美債殖利率波動　美股道瓊挫68點

美國經濟堪慮　美股大跌近400點

美國經濟堪慮　美股大跌近400點

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小犬長大更強了　有機會颱風假縣市曝

小犬還在長大　全台風雨時程曝3地區最猛

快訊／咬出「Lin bay好油」自導自演是藍黨工　國民黨深夜回應

林秉樞天天他掀被子！看守所室友崩潰認罪

80萬YTR「腦瘤二度爆裂」！直播哭了：不曉得會怎麼樣

好油承認自導自演「是真的」！　黃國昌道歉了

容易把老婆當傭人的三大星座男！

他打手槍太大力噴血了！急診1.5小時才止住

A＆F前執行長是大淫魔！涉性侵多名年輕帥男

快訊／「Linbay好油」道歉！　800字還原自導自演恐嚇案

正妹喝掛遭性侵　二審仍判刑

南韓選手闖禍害隊友領不到終身俸

普發現金2.0？　財長莊翠雲：優先減少舉債

身分證中2碼爽喝珍奶買1送1！

台灣不一樣了！韓國教頭盛讚投手

更多

最夯影音

更多
台中七期藏博弈集團...警攻堅　21白衫男「嚇到舉手手」投降

台中七期藏博弈集團...警攻堅　21白衫男「嚇到舉手手」投降
嘉義男獨中6.8億頭獎！　捐錢給村民後低調搬家

嘉義男獨中6.8億頭獎！　捐錢給村民後低調搬家

黃玉霖0.001秒氣哭南韓 滑冰.輕艇今奪3金｜20231002 ET午間新聞

黃玉霖0.001秒氣哭南韓 滑冰.輕艇今奪3金｜20231002 ET午間新聞

新莊少女突昏迷無呼吸心跳！ 消防員「線上指導」父CPR救命

新莊少女突昏迷無呼吸心跳！ 消防員「線上指導」父CPR救命

爸幫柴豪邁吹毛！臉被擦歪 氣到亮牙：能不能溫柔點^^

爸幫柴豪邁吹毛！臉被擦歪 氣到亮牙：能不能溫柔點^^

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面