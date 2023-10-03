避免政府停擺危機後　美股收盤互有漲跌

▲華爾街股市今天收盤漲跌互見。（圖／路透）
文／中央社紐約2日綜合外電報導
美國雖然避免政府關門停擺危機，但美國公債殖利率上揚，使華爾街股市今天收盤漲跌互見。台積電ADR漲0.86%、收87.65元。
道瓊工業指數下跌74.15點或0.22%，收33433.35點。
標準普爾指數微漲0.34點或0.01%，收4288.39點。
那斯達克指數上漲88.45點或0.67%，收13307.77點。
費城半導體指數小漲14.56點或0.42%，收3448.85點。
▲華爾街股市今天收盤漲跌互見。（圖／路透）
文／中央社紐約2日綜合外電報導
美國雖然避免政府關門停擺危機，但美國公債殖利率上揚，使華爾街股市今天收盤漲跌互見。台積電ADR漲0.86%、收87.65元。
道瓊工業指數下跌74.15點或0.22%，收33433.35點。
標準普爾指數微漲0.34點或0.01%，收4288.39點。
那斯達克指數上漲88.45點或0.67%，收13307.77點。
費城半導體指數小漲14.56點或0.42%，收3448.85點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響