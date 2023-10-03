A＆F前執行長是大淫魔！涉性侵多名年輕帥男　他體內留保險套崩潰

▲A&F前執行長傑佛瑞斯。（圖／翻攝網路）



記者曾羿翔／綜合報導

Abercrombie & Fitch （A&F）前執行長傑佛瑞斯(Mike Jeffries)被指控涉入多項性剝奪與性侵事件。BBC的一項調查發現，8名年輕男子參加了傑佛瑞斯與伴侶史密斯 (Matthew Smith)所舉辦的活動，稱聲自己受到性剝削與性侵。目前，傑佛瑞斯與史密斯對於此事並無回應。

根據BBC的報導，傑佛瑞斯透過在豪華酒店舉辦的「組織性活動」中，對年輕成年男性進行性剝削，參加活動的八名男子向BBC透露，他們是被一位名叫詹姆斯雅各布森的中間人所招募的，他們被告知參加有可能就可以跟A&F模特兒有合作的機會。當時23歲的布拉德伯里(David Bradberry)透露，2010年時，一名經紀人吉姆（Jim）把他介紹給雅各布森，在後來的會面中，雅各布森建議當時的A&F的專屬攝影師幫他拍照。

布拉德伯里接著說，吉姆像我明確表示，「除非我讓他幫我口交，否則我不會與A&F或傑佛瑞斯見面」。布拉德伯里當下覺得這就像在出賣自己的名聲，「雅各布森先生是一個令人毛骨悚然的人」。布拉德伯里後來接受了傑佛瑞斯在漢普頓老家的邀約，他與傑佛瑞斯還有史密斯告知想成為A&F模特兒的願望，沒想到後來被傑佛瑞斯下迷幻藥後，與他發生了性關係。

▲參加活動的八名男子向BBC透露，他們是被中間人招募。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



另一位現身說法的受害者是一名前男模帕爾(Barrett Pall) ，他表示，2011年時他參加漢普頓的一場活動，在傑佛瑞斯和史密斯的注視下，「參加該活動的另一名男子對我進行了口交」。帕爾還說，該活動找來的另外兩名男子與還與A&F老闆與其伴侶發生了性關係，傑佛瑞斯有一次還從他身後撫摸他，「我認為這次經歷讓我崩潰了」。

報導還指出，最大規模的活動是2011年在馬拉喀什的私人別墅舉辦的，有數十名男子參加。當時一名20多歲的異性戀男子亞歷克斯應徵活動舞者。亞歷克斯指出，他接受了雅各布森的試鏡，他的舞蹈備受稱讚，但他被要求口交，當時為了養家糊口，想到只是一位還默默無名的模特兒，所以只能接受要求，但感到相當厭惡。

幾周後，亞歷克斯飛往馬拉喀什參加活動，傑佛瑞斯當場試圖要吻他，最後他跑去後面的房間睡著了。亞歷克斯說，他醒來時體內有一個保險套，「我相信我很有可能被下藥並被強姦」。

▲A&F在2011年新加坡旗艦店開幕時，曾找來各國猛男站台造勢。(圖／取自A&F臉書)



BBC近期多次嘗試透過電子郵件與電話聯繫傑佛瑞斯與史密斯，希望他們能夠對指控做出解釋，但目前他們尚未有所回應。A&F則對此表示，對傑佛瑞斯被指控的行為感到「震驚與厭惡」。