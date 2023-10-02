伴娘男友被新娘禁入會場　她曝鬧翻真相「親姊妹變表姊妹」

▲伴娘的男友遭拒絕進入婚禮現場，理由是「他是新娘的前男友」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一場婚禮竟陷親情與愛情兩難。國外一名擔任姊姊伴娘的女子，直到婚禮前2週才被對方告知「妳交往8年的男友不能進場」，理由竟是讓女子無法接受的「因為他是我前男友」。儘管她對姊姊祭出與男友同進退的最後通牒，但還是發文請求網友意見。

當事人在網路論壇「Reddit」表示，幾年前介紹男友給家人時，姊姊和男友一直用奇怪眼神互看對方，事後才從男友口中得知，雙方曾經短暫交往2個月；姊姊也對她說過「妳開心就好」。怎知如今婚禮在即，姊姊竟因為無法接受前男友出現，就禁止對方出席，害身為伴娘的她必須孤零零忍受「討人厭的伴郎」。

對此，女子給姊姊「讓我男友入場」、「妳再找個新伴娘」以及「我不會參加婚禮」看似3個，但實際只有2個的選擇，卻被姊姊斥責不講理、時間來不及重新安排，但女子態度也相當堅定：「這不是我的問題，如果換成我對妳這樣，妳會喜歡嗎？」

文章曝光後，網友們分成兩極看法，一派支持女子、認為姊姊太過無理取鬧，拿10幾年前的事禁止妹妹男友參加太誇張；另一派則認為婚禮就是新郎、新娘最大，大不了以後想辦法「回敬」姊姊。

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