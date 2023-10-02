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快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！「mRNA疫苗技術鼻祖」挽救人命共獲殊榮

▲▼諾貝爾生醫獎得主Katalin Karikó。（圖／翻攝自X）

▲諾貝爾生醫獎得主卡麗可和魏斯曼。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

2023年諾貝爾生醫獎於台灣時間10月2日下午5時30分揭曉，匈牙利裔美籍女科學家卡麗可（Katalin Kariko）和美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）因致力開發的信使核糖核酸（mRNA）技術，直接替第一批mRNA新冠疫苗鋪平了道路，成功挽救許多人的性命而共同獲得此殊榮。

卡麗可和魏斯曼2005年發現，核苷鹼基修飾的mRNA可以阻止激發炎症反應，並在mRNA傳遞到細胞時增加蛋白質的產生。諾貝爾獎委員會表示，今年的獲獎者通過他們的突破性發現，從根本上改變了我們對mRNA如何與免疫系統相互作用的理解，也在新冠疫情爆發期間，為多數新冠疫苗前所未有的開發速度做出了貢獻。

▲▼諾貝爾生醫獎得主考里科·卡塔林（左）、德魯·韋斯曼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾生醫獎得主卡麗可（左）與魏斯曼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

mRNA疫苗是一類藉由導入病原mRNA使人體細胞產生抗原，進而引發適應性免疫應答以達到免疫效果的新型疫苗。相比於傳統疫苗，mRNA疫苗的成本低、生產效率高，且能同時誘導細胞免疫與體液免疫，是一款安全性相對較高的疫苗。

BBC指出，在新冠疫情大流行之前，mRNA疫苗技術還處於試驗階段，但如今已惠及全球。同樣的mRNA技術目前正在研究用於其他疾病，甚至是癌症。而這也是「mRNA教母」卡麗可堅持了40年，全副心力投入mRNA研究中，才終於讓這門技術在全球陷入公衛危機之時，閃現出一絲曙光。

卡麗可和魏斯曼此前已憑藉mRNA技術獲得了多項大獎，其中包括2022年美國科學突破獎（Breakthrough Prize）、2021年拉斯克基礎醫學研究獎（The Lasker Awards），以及2023年蓋爾德納獎（Gairdner）等。

2023諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/3（周二）　17：45　物理獎
10/4（周三）　17：45　化學獎
10/5（周四）　19：00　文學獎
10/6（周五）　17：00　和平獎
10/9（周一）　17：45　經濟學獎

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