男法國吃完沙丁魚「肉毒桿菌中毒」　突然無法說話插管治療中

▲情侶法國度假時，吃沙丁魚後突然中毒。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國男子傑克森(Matt Jackson)與女友班納(Kristy Benner)上月一同到法國度假，在當地酒館吃了沙丁魚罐頭所做的料理後，2人突然身體不適緊急送醫，發現肉毒桿菌中毒，導致傑克森舌頭麻痺無法說話，眼睛也因為睜不開、看不到任何東西。

法國西南部城市波爾多上月爆發肉毒桿菌中毒事件，25人吃下受汙染的沙丁魚罐頭後，多達15人食物中毒送醫，事件還造成一名婦女死亡。傑克森家人表示，傑克森與女友班納也是該事件的受害者，其中班納情況比較輕微，送醫後已經康復，然而傑克森卻還在加護病房插管接受治療。

班納表示，當時她與男友吃沙丁魚時，沒有感覺到任何奇怪的氣味或味道，結果吃完後一起騎自行車時，男友突然嚴重頭暈、嘔吐，「他的舌頭麻痺，無法說話，我以為他突然中風快嚇死了」，她自己也是出現口乾舌燥、吞嚥困難等症狀。

班納表示，肉毒桿菌中毒雖然嚴重，但若是提早接受抗生素治療仍有可能治癒，然而傑克森當初被送醫時，由於醫生找不出病因，5天後才讓他接受正確治療，使得身體狀況已經非常嚴重，目前仍在法國接受治療。

班納表示，男友現在情況雖然比較穩定，但仍需要插管，無法說話、看不見東西也不能行走，由於男友仍在法國接受治療，他們也不知道什麼時候才可以回國，所以親友幫忙在GoFundMe網站募款，希望大家能夠給予幫助。