加拿大國家公園灰熊攻擊遊客　夫妻喪命「愛犬也魂歸黃泉」

▲攻擊夫妻的灰熊事後遭安樂死。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

加拿大亞伯達省的班夫國家公園（Banff National Park）日前發生灰熊襲擊人類的死亡事件，一對夫妻與其愛犬在登山途中遭遇灰熊襲擊，夫妻倆與小狗當場身亡，灰熊事後遭到安樂死。

根據《global news》報導指出，整起事件發生於9月29日，當時加拿大公園管理局在當日晚間8點收到園區內紅鹿河谷（Red Deer River Valley）GPS設備所發出的警報，警報顯示附近出現灰熊攻擊事件。但由於當時天氣惡劣，無法出動直升機，因此野生動物應對小組僅能連夜徒步前往事發地點。

後來野生動物應對小組於30日凌晨1點抵達事發現場，結果發現一對夫妻與一隻小狗已經當場慘死。而過程中，野生動物應對小組遭遇了疑似攻擊遊客的灰熊，該頭灰熊對野生動物應對小組做出侵略行為的動作，最後野生動物應對小組為了民眾安全，決定將這頭灰熊安樂死。

之後，加拿大皇家騎警於30日凌晨5點抵達現場，把遺體送走。保育生物學家達爾賽德（Lisa Dahlseide）表示，野生灰熊其實鮮少會對人類發出攻擊，過往最常引發灰熊攻擊大多是因為「牠們覺得食物來源受到威脅」，但這次情況似乎並非如此。目前有關單位也針對灰熊發動攻擊的原因展開調查。

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