美9歲女童人間蒸發！營地玩耍一去不回　爸媽急尋只找到腳踏車

▲莫羅湖州立公園占地逾4600英畝(約1862公頃),以松樹林與岩石山脊聞名。(圖/翻攝臉書Moreau Lake State Park)

記者吳美依/綜合報導

美國紐約州一名9歲女童離奇失蹤,她與家人前往莫羅湖州立公園(Moreau Lake State Park)露營,並在附近騎腳踏車,但在玩伴們紛紛回到帳篷後,卻仍遲遲不見蹤影。父母立刻出發尋人,卻只看見自家的兒童腳踏車倒在路邊,女兒早已人間蒸發。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)1日在記者會上表示,前一天晚餐時間,4年級的夏洛特(Charlotte Sena)和玩伴一起騎腳踏車,繞行幾圈後「只想要自己再騎一圈」,15分鐘後卻沒有回到營地。父母「立刻知道出事了」,開始尋找並呼喊女兒名字,附近露營客也紛紛加入搜索行列。

▲夏洛特失蹤時,身穿寶可夢上衣和藍色長褲。(圖/翻攝X@nyspolice)



紐約州警官馬佐尼(Richard L. Mazzone)說明,美東時間傍晚6時15分,夏洛特被目擊在公園腳踏車道上騎行,傍晚6時45分,卻只剩腳踏車倒在車道上。家長於2分鐘後通報失蹤,當局則在1日上午發布安珀警報(Amber Alert),推測可能發生綁架案。

目前已有逾100人參與搜索行動,包括警察、公園管理員及熱心民眾。當局也出動無人機、空中及水下搜救團隊、血跡偵嗅犬等,召集技術專家分析「當時公園裡其他形式的通訊。」

州長霍楚祈禱小女孩盡早與家人團聚,並且呼籲知情民眾提供線索,「在尋找夏洛特的過程中,我們不放過一塊石頭、一根樹枝、一張桌子、一間小木屋。」公園當局也宣布,直到進一步通知之前,將會關閉園區。

根據警方公布資訊,夏洛特為金髮白皮膚,身高4英尺6英寸(137公分),瞳孔是綠色的。她失蹤時,身穿橘色的寶可夢上衣、深藍色褲子、黑色Crocs洞洞鞋、灰色安全帽。

***AMBER ALERT UPDATED DESCRIPTION*** PLEASE SHARE! NYSP has activated AMBER Alert for a child abduction that occurred near Moreau Lake State Park in Gansevoort, NY at about 6:45 PM on 9/30/2023. Anyone with any information should call the NYSP at (518) 457-6811 or dial 911. pic.twitter.com/vE6YGbdDP9