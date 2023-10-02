美9歲女童人間蒸發！營地玩耍一去不回　爸媽急尋只找到腳踏車

▲莫羅湖州立公園占地逾4600英畝（約1862公頃），以松樹林與岩石山脊聞名。（圖／翻攝臉書Moreau Lake State Park）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州一名9歲女童離奇失蹤，她與家人前往莫羅湖州立公園（Moreau Lake State Park）露營，並在附近騎腳踏車，但在玩伴們紛紛回到帳篷後，卻仍遲遲不見蹤影。父母立刻出發尋人，卻只看見自家的兒童腳踏車倒在路邊，女兒早已人間蒸發。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）1日在記者會上表示，前一天晚餐時間，4年級的夏洛特（Charlotte Sena）和玩伴一起騎腳踏車，繞行幾圈後「只想要自己再騎一圈」，15分鐘後卻沒有回到營地。父母「立刻知道出事了」，開始尋找並呼喊女兒名字，附近露營客也紛紛加入搜索行列。

▲夏洛特失蹤時，身穿寶可夢上衣和藍色長褲。（圖／翻攝X@nyspolice）



紐約州警官馬佐尼（Richard L. Mazzone）說明，美東時間傍晚6時15分，夏洛特被目擊在公園腳踏車道上騎行，傍晚6時45分，卻只剩腳踏車倒在車道上。家長於2分鐘後通報失蹤，當局則在1日上午發布安珀警報（Amber Alert），推測可能發生綁架案。

目前已有逾100人參與搜索行動，包括警察、公園管理員及熱心民眾。當局也出動無人機、空中及水下搜救團隊、血跡偵嗅犬等，召集技術專家分析「當時公園裡其他形式的通訊。」

州長霍楚祈禱小女孩盡早與家人團聚，並且呼籲知情民眾提供線索，「在尋找夏洛特的過程中，我們不放過一塊石頭、一根樹枝、一張桌子、一間小木屋。」公園當局也宣布，直到進一步通知之前，將會關閉園區。

根據警方公布資訊，夏洛特為金髮白皮膚，身高4英尺6英寸（137公分），瞳孔是綠色的。她失蹤時，身穿橘色的寶可夢上衣、深藍色褲子、黑色Crocs洞洞鞋、灰色安全帽。