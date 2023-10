普里格津遺囑疑曝光！瓦格納和財產都歸「他」　傳家庭紛爭已爆發　

▲網上消息稱,普里格津25歲的兒子將繼承其全數遺產,而俄方也正與他就瓦格納的事宜進行談判。(組圖/達志影像/美聯社、翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯傭兵團瓦格納創辦人普里格津8月墜機身亡至今已過月餘,近來網上流出一份疑似為普里格津遺囑的照片,聲稱普里格津將所有財產交給兒子帕維爾(Pavel Prigozhin)繼承,令外媒擔憂普里格津的遺屬將爆發家庭內部衝突。

綜合英媒報導,俄羅斯著名Telegram賬號VChK-OGPU日前秀出一張被指為普里格津遺囑的照片,聲稱普里格津將他去世前後所擁有及獲得的一切財產都歸兒子帕維爾所有。

帕維爾將繼承普里格津聖彼得堡的一棟別墅和一塊價值3250萬盧布(約新台幣1065萬元)的土地。同時,他也將獲得瓦格納私人軍事服務公司(PMC Wagner)、Aurum電影公司、Rytm不動產交易公司、協和餐飲集團(Concord),以及多個媒體公司的股份。

美國智庫戰爭研究所(ISW)表示,25歲的帕維爾最近動作頻頻,顯然已準備好要接管瓦格納集團。某Telegram頻道透露,帕維爾最近正與俄羅斯國民警衛隊談判,希望俄軍能讓瓦格納重歸烏克蘭戰場,而談判內容也涉及了瓦格納的名稱、標誌、意識形態、指揮官和管理。

After the death of Prigozhin, his son Pavel became the head of the PMC Wagner. Pavel Prigozhin is negotiating the return of the Wagner PMC under the leadership of a council of commanders to the zone of the SMO to participate in battles in one of the most difficult sectors pic.twitter.com/FQ67NSQhwl