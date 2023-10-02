　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普里格津遺囑疑曝光！瓦格納和財產都歸「他」　傳家庭紛爭已爆發　

▲▼網上最近流出一份疑似為普里格津的遺囑，聲稱其25歲的兒子將繼承其全數遺產，消息也顯示最近俄方正在與其兒子就瓦格納的事宜進行談判。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自推特）

▲網上消息稱，普里格津25歲的兒子將繼承其全數遺產，而俄方也正與他就瓦格納的事宜進行談判。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯傭兵團瓦格納創辦人普里格津8月墜機身亡至今已過月餘，近來網上流出一份疑似為普里格津遺囑的照片，聲稱普里格津將所有財產交給兒子帕維爾（Pavel Prigozhin）繼承，令外媒擔憂普里格津的遺屬將爆發家庭內部衝突。

綜合英媒報導，俄羅斯著名Telegram賬號VChK-OGPU日前秀出一張被指為普里格津遺囑的照片，聲稱普里格津將他去世前後所擁有及獲得的一切財產都歸兒子帕維爾所有。

帕維爾將繼承普里格津聖彼得堡的一棟別墅和一塊價值3250萬盧布（約新台幣1065萬元）的土地。同時，他也將獲得瓦格納私人軍事服務公司（PMC Wagner）、Aurum電影公司、Rytm不動產交易公司、協和餐飲集團（Concord），以及多個媒體公司的股份。

美國智庫戰爭研究所（ISW）表示，25歲的帕維爾最近動作頻頻，顯然已準備好要接管瓦格納集團。某Telegram頻道透露，帕維爾最近正與俄羅斯國民警衛隊談判，希望俄軍能讓瓦格納重歸烏克蘭戰場，而談判內容也涉及了瓦格納的名稱、標誌、意識形態、指揮官和管理。

VChK-OGPU透露，普里格津52歲的遺孀克里亞佐娃（Lyubov Kryazhova）將不會獲得任何財務，因為普里格津生前已將部分財產轉移給她，但普里格津的2名女兒什麼都沒有。

遺囑條款顯示，帕維爾必須使用遺產「為母親克里亞佐娃、奶奶普里格津娜，以及2名姐妹提供體面的生活」。俄媒援引一位熟悉情況的消息人士指出，由於帕維爾拒絕與家人分享遺產，目前他們家庭內部已為此產生分歧，而相關衝突還有可能升級為持久戰。

ET快訊
快訊／馬英九怒國慶中華民國不見　總統府：沒不見，國旗還更大
國內旅宿為何貴？　學者：「這時訂房最便宜」　
起床「左手左臉全麻」腫成豬頭！陳子強停工3年
80萬YTR「腦瘤二度爆裂」！　直播哭了
林昱珉連K兩強棒！姜白虎站著吞K　中華隊3局1比0
鄰居監視器24小時拍！他提告求償...千萬年薪意外曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

血腥約會！韓男App釣男友人「約跑步」狗遭狠虐　持刀猛砍對方復仇

伴娘男友被新娘禁入會場　她曝鬧翻真相「親姊妹變表姊妹」

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！「mRNA疫苗技術鼻祖」挽救人命共獲殊榮

加拿大國家公園灰熊攻擊遊客　夫妻喪命「愛犬也魂歸黃泉」

男法國吃完沙丁魚「肉毒桿菌中毒」　突然無法說話插管治療中

美9歲女童人間蒸發！營地玩耍一去不回　爸媽急尋只找到腳踏車

奈良神鹿驚爆遭虐！獸醫控每年死50頭　骨瘦如柴嚴重脫毛影像曝

普里格津遺囑疑曝光！瓦格納和財產都歸「他」　傳家庭紛爭已爆發　

雅萬高鐵正式營運　印尼總統佐科威親揭幕命名Whoosh

18歲男子坐車突起身「探出天窗」　下秒頭部遭撞擊喪命

哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎

19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

Lisa瘋馬秀「解胸前絲巾」挑逗緋聞男友　Jennie趕來看「台下害羞到尖叫」XD

陸教練臥推被110kg槓鈴重壓　腹痛呼吸困難...女見狀急救援

屏東夫妻吵架！她衝停車場放火　尪392萬賓士休旅車燒成廢鐵

懷疑貓咪懷中偷藏寶貝　竟是空的！主人慘被騙

姊彈奏「小蜜蜂」柴柴嗨合唱　五音不全笑翻媽：耳朵嗡嗡嗡

血腥約會！韓男App釣男友人「約跑步」狗遭狠虐　持刀猛砍對方復仇

伴娘男友被新娘禁入會場　她曝鬧翻真相「親姊妹變表姊妹」

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！「mRNA疫苗技術鼻祖」挽救人命共獲殊榮

加拿大國家公園灰熊攻擊遊客　夫妻喪命「愛犬也魂歸黃泉」

男法國吃完沙丁魚「肉毒桿菌中毒」　突然無法說話插管治療中

美9歲女童人間蒸發！營地玩耍一去不回　爸媽急尋只找到腳踏車

奈良神鹿驚爆遭虐！獸醫控每年死50頭　骨瘦如柴嚴重脫毛影像曝

普里格津遺囑疑曝光！瓦格納和財產都歸「他」　傳家庭紛爭已爆發　

雅萬高鐵正式營運　印尼總統佐科威親揭幕命名Whoosh

18歲男子坐車突起身「探出天窗」　下秒頭部遭撞擊喪命

僅「台灣棋王」許皓鋐取勝　中華圍棋男團不敵中國明爭銅

快訊／馬英九怒國慶中華民國不見　總統府：沒不見，國旗還更大

台船通過辦理普通股私募案　三大官股都表態支持

阿里山眠月線登山意外！58歲男入口「倒地失去意識」

摩斯「週二咖啡日」銅板價！還有「買10送10」、限時第2杯半價

新北建案銷售王再補貨　總裁斥7.5億買新莊副都心土地

中華女籃慘輸中國44分　杭州亞運4強夢碎

不斷更新／林昱珉連K兩強棒！姜白虎站著吞K　中華隊3局1比0

亞運射箭男女反曲弓、複合弓8強出爐！8台將剩2人倖存

這3種手麻恐生病了！他摸東西沒感覺　醫一查：糖尿病

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

伴郎致詞一半跪地求婚　新郎氣到走人

韓滑輪「提早慶祝」丟金牌　網友也挺不下去

小犬龜速西移　這天掃過台灣尾

「加好市多會員是人生最大錯誤」　她被網友洗臉

復仇情夫！最美小3反被告到破產

度蜜月才知新婚夫是女兒身

退休夫妻搭郵輪環遊世界：比養老院便宜

台女在菲遭綁性侵　獲救才知是「通緝犯」

馬爾地夫親中候任總統當選隔天　繫獄前總統擺脫坐監

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！　2學者共獲殊榮

國際專家評海鯤艦「很可靠的設計」

第2場俄烏戰爭埋伏　科索沃要塞爾維亞退兵

「吸血臭蟲」席捲巴黎！

18歲男坐車「探出天窗」　頭部遭撞擊亡

更多熱門

相關新聞

英軍駐烏克蘭協訓？英國首相反駁

英軍駐烏克蘭協訓？英國首相反駁

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）1日表示，現階段並無向烏克蘭派出軍事教官的計畫，推翻英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）9月30日的發言。

美臨時撥款未納援烏方案　歐盟宣示對基輔增加軍援

美臨時撥款未納援烏方案　歐盟宣示對基輔增加軍援

臨時撥款未納援烏方案　拜登矢言支持基輔

臨時撥款未納援烏方案　拜登矢言支持基輔

小橘貓全身螢光綠　嚇壞送醫檢查

小橘貓全身螢光綠　嚇壞送醫檢查

烏克蘭西部「油管爆炸大火」　至少9傷

烏克蘭西部「油管爆炸大火」　至少9傷

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭瓦格納集團Yevgeny Prigozhin

讀者迴響

熱門新聞

中華隊0.01秒逆轉　南韓金牌飛了大哭

韓提早慶祝GG要當兵 被台灣奪金拒訪

鄭少秋大女兒驚傳輕生亡！教會「找不到家人辦後事」

快訊／馬英九拒絕出席雙十國慶大會　「我們國名何時改為臺灣了？」

六月和「24歲鮮肉教練」激戰影片流出！　217萬人瘋討論李易反應曝光

伴郎致詞一半跪地求婚　新郎氣到走人

中秋離奇事件！大阪團28人突人間蒸發

男生愛愛完「必做1事」！醫推12招　情侶牽手一輩子

小犬估明發海陸警　有機會颱風假縣市曝

她不沾菸酒卻罹腸癌4期！醫揪出壞習慣

劉子銓直呼「小僑」10幾年！改口叫媽了　劉亮佐感動

宥勝性騷躲3月…老婆認了：家裡狀態變化很大！

小犬「很不乖」可能登陸　各縣市暴風圈侵襲率曝

快訊／61年日本神話結束！傑尼斯確定解體　改名成SMILE-UP.

小犬恐「下到發紫」　颱風假4大問題一次解答

更多

最夯影音

更多
哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎

哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎
19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面