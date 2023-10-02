絕跡百年重現人間！ 「奇異大耳棕蝠」現蹤巴西　高清正面照曝光

▲巴西科學家最近尋獲一隻已消失逾百年的「奇異大耳棕蝠」。（圖／翻攝自ZooKeys）

記者葉睿涵／編譯

巴西科學家9月26日在科學期刊ZooKeys證實尋獲一隻已消失逾百年的「奇異大耳棕蝠」（Histiotus Alius）。這是科學家自1916年首次在巴西南部發現這個神秘物種以來，找到的第二隻奇異大耳棕蝠，而研究人員也對相關物種進行了實地考察。

加拿大媒體CTV報導，巴西科學家2018年在若因維利（Joinville）發現了一隻大耳棕蝠。隨後，研究人員與帕爾馬斯草原野生動物保護區（Palmas）常見的熱帶大耳棕蝠（Histiotus Velatus）進行比較，發現這2種蝙蝠是全然不同的物種，從而確認這是一隻已消失百年的奇異大耳棕蝠。

奇異大耳棕蝠的背毛和腹毛呈深褐色，體長約為10到12公分，有著橢圓形的大耳朵，通常住在熱帶雨林、森林和草原等。科學家自1916年首次見到奇異大耳棕蝠後，就一直沒有再見到第二隻奇異大耳棕蝠，唯一的標本也存放於英國倫敦自然歷史博物館。

科學家們最近捕獲的蝙蝠距離首次發現奇異大耳棕蝠的所在地約相隔了280公里，顯示相關物種居住在了當地的保護區內，但研究人員警示，這並不意味著奇異大耳棕蝠的保育得到了改善，尤其是蝙蝠棲息地長期面臨著農業活動等土地佔用問題。

由於奇異大耳棕蝠在上個世紀只被發現過2次，因此國際自然保育聯盟（IUCN）目前將其歸類為「數據不足」（DD）級別，代表相關物種沒有足夠訊息來評估其滅絕風險。