最美小三慘了！復仇情夫「反被告到快破產」　失身又負債

▲45歲的張思雲是一名單親媽媽。（圖／翻攝社群媒體）



記者吳美依／綜合報導

新加坡45歲女子張思雲與已婚醫師外遇，在2人感情破裂後提告前情夫，卻被法院判決敗訴，而須承擔25萬新幣（約新台幣589萬元）訴訟費用。她無力償還鉅款，如今還收到法院通知，原來前男友提起訴訟，要求法院宣告她破產，預計本月26日開庭。

2016年12月，張思雲認識了新加坡中央醫院精神科醫師陳恆寧，交往1年多後，於2018年4月分手。當時，2人前往布拉格旅遊，她查看對方手機，卻驚訝地發現，情夫竟與同事串通，玩弄多名女病患，並且發生性關係。

2個月後，張思雲向醫藥理事會投訴此事，儘管2名醫師遭受紀律處分，被吊銷執照5個月至2年，但她也被情夫同事告上法院，因誹謗罪名成立，而須提供賠償。

儘管如此，張思雲仍未收手，而是進一步指控情夫陳恆寧濫權瀆職，在未登記醫院患者的情況下，私自開立280顆鎮靜藥物給她，以緩解焦慮問題。去年7月，法官卻認為上述主張缺乏證據，宣判原告敗訴。

張思雲1日接受《新明日報》採訪時說，她必須支付房貸、撫養13歲兒子，同時承擔鉅額訴訟費用，其中包括陳恆寧的律師費，儘管目前仍有工作，但4000多新幣（約新台幣9.4萬元）存款早被扣光，如今還面臨破產危機。