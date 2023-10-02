　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最美小三慘了！復仇情夫「反被告到快破產」　失身又負債

▲▼新加坡一名醫師的情婦。（圖／翻攝社群媒體）

▲45歲的張思雲是一名單親媽媽。（圖／翻攝社群媒體）

記者吳美依／綜合報導

新加坡45歲女子張思雲與已婚醫師外遇，在2人感情破裂後提告前情夫，卻被法院判決敗訴，而須承擔25萬新幣（約新台幣589萬元）訴訟費用。她無力償還鉅款，如今還收到法院通知，原來前男友提起訴訟，要求法院宣告她破產，預計本月26日開庭。

2016年12月，張思雲認識了新加坡中央醫院精神科醫師陳恆寧，交往1年多後，於2018年4月分手。當時，2人前往布拉格旅遊，她查看對方手機，卻驚訝地發現，情夫竟與同事串通，玩弄多名女病患，並且發生性關係。

2個月後，張思雲向醫藥理事會投訴此事，儘管2名醫師遭受紀律處分，被吊銷執照5個月至2年，但她也被情夫同事告上法院，因誹謗罪名成立，而須提供賠償。

儘管如此，張思雲仍未收手，而是進一步指控情夫陳恆寧濫權瀆職，在未登記醫院患者的情況下，私自開立280顆鎮靜藥物給她，以緩解焦慮問題。去年7月，法官卻認為上述主張缺乏證據，宣判原告敗訴。

張思雲1日接受《新明日報》採訪時說，她必須支付房貸、撫養13歲兒子，同時承擔鉅額訴訟費用，其中包括陳恆寧的律師費，儘管目前仍有工作，但4000多新幣（約新台幣9.4萬元）存款早被扣光，如今還面臨破產危機。

 
ET快訊
快訊／馬英九怒國慶中華民國不見　總統府：沒不見，國旗還更大
國內旅宿為何貴？　學者：「這時訂房最便宜」　
起床「左手左臉全麻」腫成豬頭！陳子強停工3年
80萬YTR「腦瘤二度爆裂」！　直播哭了
林昱珉連K兩強棒！姜白虎站著吞K　中華隊3局1比0
鄰居監視器24小時拍！他提告求償...千萬年薪意外曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

血腥約會！韓男App釣男友人「約跑步」狗遭狠虐　持刀猛砍對方復仇

伴娘男友被新娘禁入會場　她曝鬧翻真相「親姊妹變表姊妹」

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！「mRNA疫苗技術鼻祖」挽救人命共獲殊榮

加拿大國家公園灰熊攻擊遊客　夫妻喪命「愛犬也魂歸黃泉」

男法國吃完沙丁魚「肉毒桿菌中毒」　突然無法說話插管治療中

美9歲女童人間蒸發！營地玩耍一去不回　爸媽急尋只找到腳踏車

奈良神鹿驚爆遭虐！獸醫控每年死50頭　骨瘦如柴嚴重脫毛影像曝

普里格津遺囑疑曝光！瓦格納和財產都歸「他」　傳家庭紛爭已爆發　

雅萬高鐵正式營運　印尼總統佐科威親揭幕命名Whoosh

18歲男子坐車突起身「探出天窗」　下秒頭部遭撞擊喪命

哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎

19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

Lisa瘋馬秀「解胸前絲巾」挑逗緋聞男友　Jennie趕來看「台下害羞到尖叫」XD

陸教練臥推被110kg槓鈴重壓　腹痛呼吸困難...女見狀急救援

屏東夫妻吵架！她衝停車場放火　尪392萬賓士休旅車燒成廢鐵

懷疑貓咪懷中偷藏寶貝　竟是空的！主人慘被騙

姊彈奏「小蜜蜂」柴柴嗨合唱　五音不全笑翻媽：耳朵嗡嗡嗡

血腥約會！韓男App釣男友人「約跑步」狗遭狠虐　持刀猛砍對方復仇

伴娘男友被新娘禁入會場　她曝鬧翻真相「親姊妹變表姊妹」

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！「mRNA疫苗技術鼻祖」挽救人命共獲殊榮

加拿大國家公園灰熊攻擊遊客　夫妻喪命「愛犬也魂歸黃泉」

男法國吃完沙丁魚「肉毒桿菌中毒」　突然無法說話插管治療中

美9歲女童人間蒸發！營地玩耍一去不回　爸媽急尋只找到腳踏車

奈良神鹿驚爆遭虐！獸醫控每年死50頭　骨瘦如柴嚴重脫毛影像曝

普里格津遺囑疑曝光！瓦格納和財產都歸「他」　傳家庭紛爭已爆發　

雅萬高鐵正式營運　印尼總統佐科威親揭幕命名Whoosh

18歲男子坐車突起身「探出天窗」　下秒頭部遭撞擊喪命

僅「台灣棋王」許皓鋐取勝　中華圍棋男團不敵中國明爭銅

快訊／馬英九怒國慶中華民國不見　總統府：沒不見，國旗還更大

台船通過辦理普通股私募案　三大官股都表態支持

阿里山眠月線登山意外！58歲男入口「倒地失去意識」

摩斯「週二咖啡日」銅板價！還有「買10送10」、限時第2杯半價

新北建案銷售王再補貨　總裁斥7.5億買新莊副都心土地

中華女籃慘輸中國44分　杭州亞運4強夢碎

不斷更新／林昱珉連K兩強棒！姜白虎站著吞K　中華隊3局1比0

亞運射箭男女反曲弓、複合弓8強出爐！8台將剩2人倖存

這3種手麻恐生病了！他摸東西沒感覺　醫一查：糖尿病

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

伴郎致詞一半跪地求婚　新郎氣到走人

韓滑輪「提早慶祝」丟金牌　網友也挺不下去

小犬龜速西移　這天掃過台灣尾

「加好市多會員是人生最大錯誤」　她被網友洗臉

復仇情夫！最美小3反被告到破產

度蜜月才知新婚夫是女兒身

退休夫妻搭郵輪環遊世界：比養老院便宜

台女在菲遭綁性侵　獲救才知是「通緝犯」

馬爾地夫親中候任總統當選隔天　繫獄前總統擺脫坐監

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！　2學者共獲殊榮

國際專家評海鯤艦「很可靠的設計」

第2場俄烏戰爭埋伏　科索沃要塞爾維亞退兵

「吸血臭蟲」席捲巴黎！

18歲男坐車「探出天窗」　頭部遭撞擊亡

更多熱門

相關新聞

把親生女兒性侵到抑鬱　男判關21年半

把親生女兒性侵到抑鬱　男判關21年半

新加坡一名男子對親生女兒伸出狼爪，趁著家人們都不在家的時候，要求大女兒陪他看成人影片，多次非禮性侵得逞，導致女兒抑鬱甚至企圖輕生。此案2日上午開庭，現年62歲的男子當庭認罪，被判處坐牢21年6個月。

小犬龜速西移　這天掃過台灣尾

小犬龜速西移　這天掃過台灣尾

度蜜月才知新婚夫是女兒身

度蜜月才知新婚夫是女兒身

68歲妻懷疑老公載小三　怒燒392萬賓士車

68歲妻懷疑老公載小三　怒燒392萬賓士車

婆婆疑媳婦外遇！半夜偷驗孫DNA　他霸氣挺妻

婆婆疑媳婦外遇！半夜偷驗孫DNA　他霸氣挺妻

關鍵字：

東南亞要聞外遇劈腿出軌

讀者迴響

熱門新聞

中華隊0.01秒逆轉　南韓金牌飛了大哭

韓提早慶祝GG要當兵 被台灣奪金拒訪

鄭少秋大女兒驚傳輕生亡！教會「找不到家人辦後事」

快訊／馬英九拒絕出席雙十國慶大會　「我們國名何時改為臺灣了？」

六月和「24歲鮮肉教練」激戰影片流出！　217萬人瘋討論李易反應曝光

伴郎致詞一半跪地求婚　新郎氣到走人

中秋離奇事件！大阪團28人突人間蒸發

男生愛愛完「必做1事」！醫推12招　情侶牽手一輩子

小犬估明發海陸警　有機會颱風假縣市曝

她不沾菸酒卻罹腸癌4期！醫揪出壞習慣

劉子銓直呼「小僑」10幾年！改口叫媽了　劉亮佐感動

宥勝性騷躲3月…老婆認了：家裡狀態變化很大！

小犬「很不乖」可能登陸　各縣市暴風圈侵襲率曝

快訊／61年日本神話結束！傑尼斯確定解體　改名成SMILE-UP.

小犬恐「下到發紫」　颱風假4大問題一次解答

更多

最夯影音

更多
哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎

哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎
19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面