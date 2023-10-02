南韓滑輪「提早慶祝」丟金牌！韓國網友也挺不下去：還是去當兵吧

▲亞運男子競速滑輪3000公尺接力，黃玉霖關鍵衝線逆轉韓國奪金。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

在杭州亞運滑輪溜冰項目，中華隊在男子3000公尺接力賽迎來逆轉奇蹟，正當南韓隊選手鄭喆元比出具勝利意義的「慶祝手勢」時，未料卻遭我國好手黃玉霖以0.01秒奇蹟壓線逆轉，原本到手的金牌瞬間降一等成銀牌，然而消息傳回南韓後，南韓網友卻反而拍手叫好，同時批判奪牌免除兵役的制度。

根據韓媒《中央日報》，此次南韓滑輪溜冰今日（2）的賽程由鄭喆元、崔因鎬、崔光鎬代表出賽，直到最後一圈為止，南韓隊的選手依舊領先群雄，然而最後宛如寓言故事「龜兔賽跑」般，鄭喆元預料自己將成為奪得金牌、為國爭光，進而能成功免除兵役的南韓好手，正當他伸出雙手擺出「太極旗勝利手勢」時，卻是悲劇的開端。

▲原本南韓隊鄭喆元仍衝在中華隊黃玉霖前面。（圖／達志影像／美聯社）

透過搜尋圖片可以得知，一般而言當南韓選手們衝向終點、預料到自己將取得勝利時，會向胸前伸出雙手、做出手扛太極旗（南韓國旗）的勝利手勢慶祝。

此時，我國好手黃玉霖在一旁奮力邁出左腳，靠著不到0.01秒的「奇蹟壓線」，以4分05秒692驚險贏過南韓的4分05秒702，順利奪金。

▲南韓網友以火柴人形式畫懶人包，解釋南韓選手如何輸掉金牌。（圖／翻攝自FM Korea）

南韓選手慘遭台灣選手逆轉，最後僅能獲得銀牌，就連南韓網友都覺得自家選手未能記取教訓、得意忘形是「因果報應」。一名網友就在知名論壇FM Korea上以火柴人的形式畫「懶人包」，紅線為終點線，正當鄭喆元還在伸出雙手比出勝利手勢時，中華隊的黃玉霖早就已經在不知不覺中邁出左腳奇蹟壓線，以不到0.01秒的差距率先踩過終點線、獲得金牌。

南韓最大搜尋引擎Naver在《中央日報》、《首爾新聞》的報導底下有網友留言，「去當兵吧」、「簡直是把金牌扔在地上，應該要奮鬥到最後一刻，就算向隊員們求饒一百遍也無法被原諒」、「如今此刻，希望未來能夠免除亞運奪金牌就能免除兵役的制度啊」。

▲南韓隊選手因隊友失誤，只能奪銀牌，最後頒獎時連笑都笑不出來。（圖／達志影像／美聯社）

也有南韓網友表示，「像姜白虎這傢伙的人這麼多啊」、「想起姜白虎在澳洲賽的教訓」、「好好去軍隊裡反省吧」、「是舉雙手慶祝拿銀牌嗎」、「其他隊友，只因為安逸又愚蠢的傢伙，4年來的努力付諸流水」、「我國（南韓）選手只要開始代表國家出賽，就會好的不學，只會耍大牌」。

據悉，南韓今年3月初在第五屆世界棒球經典賽B組預賽首戰，便因為23歲強打姜白虎揮出二壘安打、卻開心在壘包擺出「太極旗慶祝」手勢而慘遭觸殺出局，最後南韓以7比8爆冷輸給澳洲。