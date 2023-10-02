挑戰65m高滑水道「超強水流灌下體」　女起身發現泳褲卡縫大爆血





▲女遊客因為滑水道衝擊力過猛，導致下體受傷爆血。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國30歲女子麥吉尼斯(Emma McGuinness)到佛州迪士尼樂園慶生，和家人一起挑戰65公尺高水上遊樂設施Humunga Kowabunga滑水道時，由於水流衝擊力過猛，導致滑下時泳褲「嚴重卡縫」，下體受傷大爆血，讓她怒告迪士尼樂園並且求償。

麥吉尼斯控訴2019年10月到佛州迪士尼樂園遊玩時，滑水道設施造成下體嚴重受傷。起訴文件中顯示，麥吉尼斯從滑水道高處滑下時，時速高達40英里，水流巨大衝擊力導致泳褲布料被擠到雙腿之間，使她下體一陣劇痛，起身後發現血液從雙腿中流出。

A couple is suing @WaltDisneyWorld after a waterslide caused a severe wedgie requiring hospitalisation.



Emma and Edward McGuinness are seeking $USD50,000 ($AUD77,700) in damages after their trip to the Typhoon Lagoon waterpark at Walt Disney World in Orlando resulted in internal… pic.twitter.com/9usRZ0mNFD — 10 News First (@10NewsFirst) October 1, 2023

麥吉尼斯緊急就醫發現，滑水道設施對她的身體造成多項永久性傷害，包含下體嚴重撕裂傷、內臟器官受損，她雖然知道從事遊樂園滑水道設施，可能會發生碰撞造成瘀傷，但事前完全不知道會對女性下體造成嚴重傷害的風險。

訴狀文件中還指出，麥吉尼斯使用滑水道時，雖然遊樂園工作人員有提醒她，滑下時要將雙腿緊緊交叉，可是過程中因為滑梯碰撞，腿根本就無法合起來，泳褲才會嚴重卡縫造成傷害，所以決定向迪士尼樂園提出訴訟，求償美元5萬元（約台幣161萬元）。