挑戰65m高滑水道「超強水流灌下體」　女起身發現泳褲卡縫大爆血

▲女遊客因為滑水道衝擊力過猛,導致下體受傷爆血。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國30歲女子麥吉尼斯(Emma McGuinness)到佛州迪士尼樂園慶生,和家人一起挑戰65公尺高水上遊樂設施Humunga Kowabunga滑水道時,由於水流衝擊力過猛,導致滑下時泳褲「嚴重卡縫」,下體受傷大爆血,讓她怒告迪士尼樂園並且求償。

麥吉尼斯控訴2019年10月到佛州迪士尼樂園遊玩時,滑水道設施造成下體嚴重受傷。起訴文件中顯示,麥吉尼斯從滑水道高處滑下時,時速高達40英里,水流巨大衝擊力導致泳褲布料被擠到雙腿之間,使她下體一陣劇痛,起身後發現血液從雙腿中流出。

A couple is suing @WaltDisneyWorld after a waterslide caused a severe wedgie requiring hospitalisation.



Emma and Edward McGuinness are seeking $USD50,000 ($AUD77,700) in damages after their trip to the Typhoon Lagoon waterpark at Walt Disney World in Orlando resulted in internal… pic.twitter.com/9usRZ0mNFD