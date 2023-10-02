愛妻薪水高出3、4倍！男堅持外出付錢　被看不起哭了

▲男子薪水比愛妻低，但外出時都會負責出錢，不花老婆一分錢。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名男子上網傾訴心聲，自稱平時收入還算不錯，外出都是他付錢，不花妻子一分錢，但妻子薪水高出3、4倍，因此被看不起、也不被尊重，為此留下男兒淚，感到非常痛苦。

星洲網報導，這名男子和妻子育有2名孩子，非常愛家人，也因為妻子身兼母親、職場女性的角色，他盡可能分擔家事，全心全意照顧老婆與孩子們。儘管自身領的薪水比妻子還少，但他每次外出時都會負責出錢，「妻子的我一分錢都不用，我認為這是作為一名丈夫和父親的責任」。

然而他卻透露，妻子時常對他無禮，也不尊重他，「這些我藏在心裡很久了，常常為此事哭泣，我知道男人不該流淚，這樣會顯得很懦弱，可是我也不想這樣，我真不懂該怎麼辦。」

男子上網向一名宗教師傾訴心聲，希望能解開心中煩惱，這名宗教師事後透過社群平台X分享男子遇到的情況。此文一出引發大批網友討論，至今獲得超過7000個讚、超過4200次分享轉發。

許多網友建議，男子應該向妻子吐露自身感受，這樣才能維繫夫妻間的感情，也有人認為男子作為一家之主的態度不夠堅定，「你應該讓她知道，你也對這個家做出奉獻，不是她一人的功勞」。