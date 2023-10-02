韓鬱陵島龜石崩落！　露營觀光客太衰「被砸到腦出血」

▲南韓慶尚北道外海鬱陵島2日傳出龜石坍塌意外，砸傷觀光客。（圖／翻攝自鬱陵郡守南漢權臉書）

記者羅翊宬／編譯

位於南韓慶尚北道外海的鬱陵島，不僅是南韓境內第7大島、也是繼濟州島以後第2大座觀光島，由火山形成的鬱陵島以懸崖峭壁著稱，然而今日（2）早晨卻傳出意外，龜石驚傳崩塌，400噸重的岩石傾瀉而下，不僅砸毀車輛，更造成4名觀光客輕重傷，其中一人甚至出現腦出血。

根據《韓聯社》，南韓慶尚北道鬱陵郡西面南陽里通九味村的龜石，2日上午6時56分竟然傳出崩塌意外，重達400噸重的岩石傾瀉而下，擊中4名20至30多歲的觀光客，其中一名20多歲的女性頭部遭重擊而導致腦出血，上午9時40分被直升機緊急載往慶尚北道浦項市某醫院治療。

另一名20多歲女性、2名30多歲男性則受到輕傷，被送往附近醫院治療。受到輕重傷的4人皆為前往鬱陵島龜石附近露營的觀光客。

目睹龜石坍塌的61歲吳姓民眾受訪表示，「事故發生當時，現場至少有20至30名觀光客進行車宿露營，大約有5至6台車。在龜石崩塌之前，傳出『窟隆隆』的聲響，大概過了只有3秒鐘，便傳來『匡』的聲響，龜石開始崩落，事故發生後許多人在一片慌亂之下前往避難。」

鬱陵郡關係人士表示，「事故發生地點，設有注意落石的警告告示牌，因此推測（此次龜石坍塌）事故為自然現象。只要設有告示牌，就不應該隨意進出。」