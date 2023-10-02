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慶生遇惡火丟命！西班牙夜店火災13死　失聯女絕望傳訊：媽媽我愛你

▲▼西班牙一家夜店1日清晨爆發惡火，至今已奪走13條人命。（圖／CFP）

▲西班牙一家夜店1日清晨爆發惡火，至今已奪走13條人命。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

西班牙東南部城市穆西亞（Murcia）多家毗鄰的夜店在當地10月1日清晨6時發生嚴重火災，目前死亡人數已上升至13人。

綜合BBC等外媒報導，這起深夜惡火發生於穆西亞市郊的Atalayas地區。當地1日清晨6時，與知名夜店Teatre相鄰的Fonda Milagros俱樂部上方突然起火，隨後火勢迅速蔓延到附近2家夜店，導致13人死亡、15人失蹤，另有4人因吸入濃煙而被送院治療。

從網上流出的畫面可見，現場火勢極其猛烈，火舌席捲了整棟建築的底層和一樓，導致Fonda Milagros屋頂崩塌，而烈焰不僅照亮了漆黑的夜空，還竄出滾滾濃煙，場面駭人。消防局獲報後，派遣12車逾40名消防隊員趕赴現場馳援，目前已將火勢控制住。

據當地媒體報道，傳出火警的夜店當晚正在舉辦一場生日派對，而參加這場派對的部分家庭成員已命喪火場。一名男子透露，他28歲的女兒曾在其中一家夜店內待過，但她在清晨6時傳來絕望的語音訊息後，至今還未被尋獲。

女子留下的語音訊息可以聽見，她當時正哭著說，「媽媽，我愛你。我們要死了，但我愛你媽媽」，而她身後有不少人正絕望地喊著要開燈。

這起事件據信是西班牙近30年來最嚴重的夜店火災，但災難發生距今已過去15小時，當局仍不清楚事故原因，僅表示死傷人數仍有可能持續上升。穆西亞市長巴列斯塔（Jose Ballesta）已宣布全市哀悼3天。

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