慶生遇惡火丟命！西班牙夜店火災13死　失聯女絕望傳訊：媽媽我愛你

▲西班牙一家夜店1日清晨爆發惡火,至今已奪走13條人命。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

西班牙東南部城市穆西亞(Murcia)多家毗鄰的夜店在當地10月1日清晨6時發生嚴重火災,目前死亡人數已上升至13人。

綜合BBC等外媒報導,這起深夜惡火發生於穆西亞市郊的Atalayas地區。當地1日清晨6時,與知名夜店Teatre相鄰的Fonda Milagros俱樂部上方突然起火,隨後火勢迅速蔓延到附近2家夜店,導致13人死亡、15人失蹤,另有4人因吸入濃煙而被送院治療。

從網上流出的畫面可見,現場火勢極其猛烈,火舌席捲了整棟建築的底層和一樓,導致Fonda Milagros屋頂崩塌,而烈焰不僅照亮了漆黑的夜空,還竄出滾滾濃煙,場面駭人。消防局獲報後,派遣12車逾40名消防隊員趕赴現場馳援,目前已將火勢控制住。

At least 13 people were killed Sunday after a fire broke out in a nightclub complex in Murcia, Spain, and caused a part of the building to cave in. Officials did not immediately identify many of the victims, which authorities said could require DNA testing.https://t.co/9FQMQnmsQ0 pic.twitter.com/3cS8KIoA4K