屋頂突坍塌！墨西哥100人教堂彌撒已7死　30人活埋受困

▲教堂坍塌當時約有100人在裡面。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

墨西哥北部的聖克魯斯教堂（Santa Cruz Church）1日發生屋頂坍塌事件，但當時據信100人在場，正在進行彌撒，導致7人死亡，包括孩童在內至少30人受困，外傳傷者人數有100人之多。目前緊急救援行動已展開，人員正在坍塌瓦礫堆中挖掘，尋找倖存者。

綜合BBC、路透等報導，教堂屋頂坍塌的那一刻正在進行領聖餐儀式，依據社群媒體流傳的畫面，建築物倒塌時一股灰色煙霧竄向空中，隨後黃色磚牆應聲倒下。

#BREAKING: Several people dead, dozens possibly buried under rubble after roof of Santa Cruz Church collapses in Unidad Nacional area of Ciudad Madero, Mexicopic.twitter.com/ZYYvBNjZPq — I.E.N. (@BreakingIEN) October 1, 2023

社群媒體流傳的照片與影片顯示，教堂建築倒塌後已淪為瓦礫堆，許多人擠在周圍，拚命尋找受困者，也有人帶著鐵鍬等工具來到現場，試圖把瓦礫搬開。當局要求聚集在現場的人保持安靜，這樣才能聽到是否有受困者正在裡面呼救。

依據警方稍早的說法，教堂坍塌當時約有100人在裡面，目前約有30人受困。國民警衛隊、州警察、州民防人員及紅十字會人員均已趕赴現場協助搜救。