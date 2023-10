屋頂突坍塌！墨西哥100人教堂彌撒已7死　30人活埋受困

▲教堂坍塌當時約有100人在裡面。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

墨西哥北部的聖克魯斯教堂(Santa Cruz Church)1日發生屋頂坍塌事件,但當時據信100人在場,正在進行彌撒,導致7人死亡,包括孩童在內至少30人受困,外傳傷者人數有100人之多。目前緊急救援行動已展開,人員正在坍塌瓦礫堆中挖掘,尋找倖存者。

綜合BBC、路透等報導,教堂屋頂坍塌的那一刻正在進行領聖餐儀式,依據社群媒體流傳的畫面,建築物倒塌時一股灰色煙霧竄向空中,隨後黃色磚牆應聲倒下。

MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in #Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped.#Mexico #Madero #BreakingNews #collapse #church pic.twitter.com/a8SCaBzYor