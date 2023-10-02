照食譜做燉菜「吃到食物中毒」　她煮豆子弄錯1步崩潰想吐

▲英國一名女子沒有把豆子煮熟，導致自己與男友食物中毒。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國女子安妮（Anne Sullivan）按照食譜煮了一份「燉煮白腰豆」，卻害自己與男友食物中毒，臉色蒼白、噁心想吐。原來，她在浸泡過後，把生豆直接放入慢燉鍋（slow cooker）燉煮，導致豆子根本沒煮熟。

安妮是素食主義者，因此希望藉由豆類補充蛋白質。她找到心儀的食譜後，認真按照所有指示一步步完成，包括預先浸泡白腰豆，使用慢燉鍋熬煮一整天，並在隔天裝成便當，當作上班日的午餐。

安妮坦言，當時就發現白腰豆非常硬，而且很難嚼碎，但還是全部吃完了，未料稍晚竟開始暈眩，「我當時看起來肯定也很糟糕，因為老闆叫我回家睡覺，我感覺非常想嘔吐。」不過，她在小睡片刻後就好轉，晚餐還大吃一頓，根本沒有聯想到食物中毒。

隔天，安妮與男友享用同一道燉菜，聊天時提及昨天身體不適。此時，男友立刻懷疑，或許罪魁禍首就是餐桌上的白腰豆。儘管2人立刻放下餐具，但不久之後，果然都出現噁心想吐的症狀。

鏡報、每日快報報導，所有乾燥豆類都含有「植物血凝素」（phytohaemagglutinin），高濃度的狀況下可能有毒，引發腹瀉、暈眩、噁心等症狀。更好的做法是，預先浸泡豆子數小時，清洗瀝乾之後，使用新鮮淡水烹煮到沸騰，並且維持30分鐘左右。通常，這種毒素在100°C高溫沸煮10分鐘，就會遭到破壞。

安妮呼籲大家，烹煮豆類時要格外注意，「大多數人都認為，豆類就要用慢燉鍋煮。大多數食譜似乎也假設，你用的是完全煮熟的罐裝豆子。」