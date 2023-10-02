血腥約會！韓男App釣男友人「約跑步」狗遭狠虐　持刀猛砍對方復仇

▲韓國20多歲男性透過交友App邀素不相識的男性友人到家裡過夜。（示意圖，非新聞當事者／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名20多歲的男性，去年5月中旬透過男同志約砲聊天App，與一名男性成功配對上，兩人聊天時一拍即合，於是A某邀請B某來到住處，雙方甚至喝燒酒助興，未料B某卻出現對狗勒頸等變態行徑，氣不過的A某持刀砍傷B某，導致B某出血過多死亡，A某過了許久才撥打電話報案，「睡醒後發現他死了」。

根據韓媒《中央日報》，南韓一名年約20多歲的男性A某，他其實是男同性戀者，去年5月14日凌晨3時22分，他透過男同志交友App配對到另一名男子B某，因此他邀請B某來自己住處一趟，雙方見面後喝下3罐640毫升的燒酒，清晨5時54分，兩人前往便利商店購買3罐燒酒。

A某從2018年起領養了一隻臘腸犬，從此以後A某在情感上逐漸對臘腸犬產生依賴、視臘腸犬為家人，不過在A某邀請B某來住處玩時，臘腸犬竟然將下酒菜吃下肚，這個行為直接惹怒B某，在一陣酒酣耳熱下，B某氣得推擠、衝撞該隻臘腸犬，甚至還對臘腸犬反覆出現勒頸等虐待行為。

眼看自己的愛犬遭對方虐待，氣得沖昏頭的A某跑至廚房拿水果刀，對著B某揮刀，上午7時還將水果刀刺穿B某的前臂，A某只能在住處持續追著不斷逃跑的B某，各處都有打鬥痕跡，由於B某的動脈遭到對方砍斷，房內被B某的鮮血染紅，B某為了躲避攻擊，自己躲到小房間內，還將自己反鎖，然而最後卻於下午3時因失血過多身亡。

處於喝醉酒狀態的A某也不管對方死活，就這麼一路從上午8時睡到下午4時，最後才驚覺他在App約的砲友B某早已因失血過多斷氣，自此之後他先是在網路搜尋引擎輸入殺人罪公訴期限、殺人罪判刑等關鍵字，顯然他已經認知到自己殺死人。

報導指出，A某遲至當天晚間8時57分，才撥打電話112專線報案，向警方透露在防衛過程中誤殺了約一夜情的人，並表示對方曾想要勒頸殺死自己領養5年、視如己出的臘腸犬，而他在接受調查時也強調自己確實曾持有凶器，但卻從未向對方揮舞兇器。

法院參酌「李恩海溪谷殺人事件」的判決，認為A某同樣涉嫌不作為殺人，一審判處A某15年徒刑、二審則減至10年徒刑，最後在今年三審的大法院（最高法院）則維持二審判決定讞。