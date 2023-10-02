媽池邊滑手機1個多小時　沒發現3歲兒溺水身亡「還在開心唱歌」

▲女子被控疏忽導致3歲兒子身亡。（合成圖／翻攝自El Paso Police Department與臉書）

記者李振慧／綜合報導

美國德州35歲女子潔西卡(Jessica Weaver)被控只顧滑手機，導致3歲兒子安東尼(Anthony Leo Malave)在水上樂園遊玩時無人看管，後來被發現時已經溺水身亡，因為疏忽兒童被控罪。

3歲男童安東尼今年5月13日在當地水上樂園Camp Cohen Water Park遊玩時，被人發現在一個約1.2公尺深的水池中溺水身亡，一共有7名目擊者指控，事故當天，身為母親的潔西卡坐在泳池旁滑了1個多小時的手機，完全沒有在看管孩子情況。

一名目擊者表示，他看到潔西卡讓男童獨自進入泳池後，她便離開現場，留下男童一個人玩，後來救生員發現男童溺水，潔西卡事發5分鐘後才衝到現場。另一名目擊者表示，他看到男童身旁沒有人陪伴，潔西卡則躺在地板上用手機聽音樂、唱歌，7分鐘後傳出溺水事件。

當天其中一名目擊事件的民眾後來向警方報案，警方8月30日依疏忽兒童導致傷害罪將她逮捕，事件報告中一共蒐集了7名目擊者證詞，皆指責她當天的行為完全沒有在看管孩子，案件正在調查中。