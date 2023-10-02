2023諾貝爾獎將揭曉！日媒盤點日本呼聲高人選　村上春樹再入榜

▲ 諾貝爾獎將自2日起陸續頒發，年年被提到卻年年陪榜的村上春樹今年依舊是日媒認為是得獎呼聲高的日本人選。（圖／CFP）

文／中央社東京1日綜合外電報導

一年一度的諾貝爾獎將從明天起陸續頒發，日媒今天盤點得獎呼聲高的日本人選，包括近年來年年被提到、卻年年陪榜的知名作家村上春樹，能否如願戴上文學桂冠依舊受到關注。

日本經濟新聞報導，今年諾貝爾各獎項將從10月2日的醫學獎開始頒發，接著是3日的物理學獎、4日的化學獎、5日的文學獎、6日的和平獎及9日的經濟學獎。

文學獎

至今陪榜多年的村上春樹依舊受到矚目。現年74歲的村上今年4月剛發表睽違6年的長篇小說「城市及其不確定的牆」（暫譯），在全球各地都受到歡迎。

除了村上外，旅居德國以日文跟德文創作的日本女作家多和田葉子，近年來也被認為有機會獲獎；63歲的多和田2018年以小說「獻燈使」獲美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學類獎項。

日本另一位女作家小川洋子也被視為可能奪獎的人選。現年61歲的小川以小說「秘密結晶」入圍2019年美國國家圖書獎，並在2020年入圍英國布克獎（Booker Prize），可惜最後並未獲獎。不論屆時是多和田或小川獲獎，都將成為首位獲獎的日本女性。

醫學獎

日本筑波大學教授柳澤正史因發現攸關睡意與清醒的「食慾素」（orexin）備受關注，他的發現被應用在安眠藥方面，一直獲得國際上高度評價。

另一位被期待獲獎的是日本京都大學教授森和俊，他釐清了細胞內蛋白質品質管理機制，及跟糖尿病和心肌病等間的關聯。

物理學獎

日本東京工業大學榮譽教授細野秀雄成功在包括普通鐵材在內的材料中，實現電阻為零的超導現象。

日本大同特殊鋼公司顧問佐川真人，研發出對純電動車（EV）馬達來說不可或缺的強力永久磁鐵。

日本桐蔭橫濱大學特任教授宮坂力，開發出將成為次世代太陽能電池的「鈣鈦礦太陽能電池」，由於製造成本降低加上可折疊及輕量特性，可安裝在建築物的牆壁及純電動車的車頂等處，受到高度關注。

化學獎

被期待能為日本奪得化學獎的是東京大學卓越教授藤田誠，他利用小分子自行聚集的現象，成功簡單製作出複雜結構的材料。他還研發出能簡易解析物質立體結構的技術。

藤田誠的合作研究夥伴是諾貝爾獎的評審委員，今年是他奪獎的一大機會。京都大學特別教授北川進也有可能跟藤田誠共同獲獎。