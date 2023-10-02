諾貝爾物理獎今揭曉！風向標指向Google AI模型　mRNA依舊熱門

▲2023年諾貝爾生醫獎將於2日下午5點30分揭曉。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

2023年諾貝爾生理學或醫學獎（以下簡稱生醫獎）將於台灣時間2日下午5點30分揭曉，《ETtoday新聞雲》綜合外媒對可能得獎者的預測，整理出了以下的可能獲獎領域與熱門人選名單。業界人士預測，近年因新冠受人矚目的mRNA疫苗技術依舊是大熱門外，能預測蛋白質結構的人工智慧系統AlphaFold，以及光遺傳學獲獎的呼聲也很高，但諾貝爾生醫獎最終也可能落在蛋白質折疊等領域。

▲致力於mRNA研究的匈牙利裔美籍女科學家卡麗可與美國科學家魏斯曼有望奪得本屆諾貝爾醫學或化學獎。（圖／翻攝自布蘭戴斯大學官網）

席捲全球的新冠疫情尚未結束，但匈牙利裔美籍女科學家卡麗可（Katalin Kariko）與美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）致力開發的信使核糖核酸（mRNA）技術直接替第一批mRNA新冠疫苗鋪平了道路，成功挽救許多人的性命，因此不少專家認為，2人應該獲得諾貝爾生醫或化學獎。

除此之外，英國Google DeepMind公司的哈薩比斯（Demis Hassabis）和瓊珀（John Jumper）今年在《自然》期刊發表了一篇利用人工智慧系統AlphaFold實現高度準確的蛋白質結構預測的最新研究成果，解決了從氨基酸的一維序列預測蛋白質三維結構的長期挑戰，在生命科學領域引發轟動。

“Demis Hassabis and John Jumper: 2023 Breakthrough Prize Life Sciences” https://t.co/eNNwCkBY2F pic.twitter.com/VGu4ku6Oc7 — John Seney WD1V (@JohnSeney) September 23, 2022

相關成就讓2人相繼斬獲有「加拿大小諾貝爾獎」之稱的蓋爾德獎（Canada Gairdner International Award）和被譽為「諾獎風向標」的拉斯克獎（Lasker Award），成為今年諾貝爾生醫獎的大熱門之一。

除了AlphaFold外，2023年拉斯克獎也將「臨床醫學研究獎」頒給了麻省理工大學的藤本（James G. Fujimoto）和斯旺森（Eric A. Swanson），以及俄勒岡健康與科學大學的華裔科學家黃大衛（David Huang），以表彰他們在光學相干層析成像（OCT成像）領域的突出貢獻。另外，在癌症研究領域奮戰50余年的荷蘭科學家鮑斯特（Piet Borst）則獲得了今年的拉斯克醫學科學特別成就獎。

▲薩德蘭（左）、瓊（中）和羅森堡（右）是諾貝爾獎的熱門人選。（圖／翻攝自推特）

同樣有「諾獎風向標」之稱的「引文桂冠獎」9月19日也公佈了最新名單，其中美國賓州大學佩雷爾曼醫學院免疫療法教授兼細胞免疫療法中心主任瓊（Carl H. June）、美國國家癌症研究所（馬裡蘭州貝塞斯達）癌症研究中心高級研究員羅森堡（Steven A. Rosenberg），以及紐約斯隆凱特琳紀念癌症中心細胞工程中心主任薩德蘭（Michel Sadelain）因推動嵌合抗原受體T細胞療法治療癌症的突破性研究獲獎。

美國哈佛大學醫學院和Beth Israel Deaconess醫學中心神經學教授薩博（Clifford B. Saper）、美國史丹佛大學精神病學與行為科學系睡眠醫學教授米涅（Emmanuel Mignot），以及日本筑波大學國際綜合睡眠醫學研究所（WPI-IIIS）所長柳氫正史對睡眠／覺醒週期的遺傳學和生理學研究，發現了下視丘分泌素是睡眠的重要調節因子與嗜睡症的病因有關的結果，也讓3人斬獲引文桂冠獎。

Emmanuel Mignot (@EmmanuelMignot8), Clifford B. Saper ve Masashi Yanagisawa



Uyku/uyanıklık döngüsüne ilişkin genetik ve fizyolojik çalışmalar ve narkolepsinin nedeninde rol oynayan önemli uyku düzenleyicileri olan hipokretin/oreksin keşfi dolayısıyla pic.twitter.com/JIjQE4m5IX — Nobelcast (@nobel_cast) October 2, 2023

而美國加州大學聖迭戈分校微生物組創新中心主任兼兒科、生物工程與電腦科學與工程教授奈特（Rob Knight）也因其揭示人體複雜微生物生態系統的計算和實驗研究獲獎。此外，《日本經濟新聞》也預測，釐清了細胞內蛋白質品質管理機制，及相關機制跟糖尿病和心肌病變的關聯的日本京都大學教授森和俊也有可能獲獎。

代塞爾羅思（Karl Deisseroth）是史丹佛大學生物工程、精神病學和行為科學教授，同時也是霍華休斯醫學研究所（HHMI）的研究員。他在博士後研究期間與教授鮑登（Edward Boyden）共同開發的現代光遺傳學技術雛形，成功解決了在神經元中穩定表達來自綠藻的光敏感通道-2（ChR2）蛋白的挑戰，因此也有媒體認為代塞爾羅思也可能獲獎。

另外，埃默里大學醫學院埃默里疫苗中心和愛滋病研究中心的庫伯（Max D. Cooper）1965年至1966年間透過對雞的胸腺和法氏囊進行研究，提出了適應性免疫的雙通路模型，解決傳統免疫反應的單通路模型存在的困惑，同時在確定B細胞的起源方面做出了重要貢獻，因此庫伯也被外媒列入了獲獎人選的預測名單內。

2023諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）



10/2（周一） 17：30 生醫獎

10/3（周二） 17：45 物理獎

10/4（周三） 17：45 化學獎

10/5（周四） 19：00 文學獎

10/6（周五） 17：00 和平獎

10/9（周一） 17：45 經濟學獎