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土耳其首都遇恐攻不忍了　發動空襲摧毀庫德工人黨20目標

記者詹雅婷／綜合外電報導

土耳其首都安卡拉1日發生恐怖攻擊事件，被視為恐怖組織的庫德工人黨（PKK）已經聲稱犯案。土耳其政府稍早表示，已針對伊拉克北部庫德武裝據點發動多次空襲，摧毀20個目標。

綜合BBC等報導，安卡拉遇襲數小時之後，土耳其同日發動空襲反擊，目標鎖定庫德工人黨使用的洞穴及倉庫等。另據庫德族媒體Rudaw的消息，土耳其空襲目標為伊朗邊境附近的坎迪爾山（Mount Qandil），據信此處是庫德工人黨的據點。

土耳其軍方表示，此次行動是為了消滅庫德工人黨及其他恐怖分子，阻止恐怖分子從伊拉克北部攻擊人民與執法機構，確保邊界安全。

▲▼ 土耳其首都安卡拉1日發生恐怖攻擊事件 。（圖／CFP）

▲▼ 安卡拉發生自殺炸彈恐怖攻擊事件，一名襲擊者引爆裝置，另一人遭警方擊斃 。（圖／CFP）

▲▼ 土耳其首都安卡拉1日發生恐怖攻擊事件 。（圖／CFP）

土耳其發動空襲行動之前，首都安卡拉發生恐怖攻擊事件，當地1日上午約9時30分，第一名襲擊者下車朝政府大樓投擲一枚小型爆裂裝置分散安全人員注意，第二名襲擊者向門口警衛開火，隨後引爆自殺炸彈；在此同時，第一人試著跑進去，隨即被警方擊斃。

▲▼ 土耳其首都安卡拉1日發生恐怖攻擊事件 。（圖／CFP）

這起事件造成2名員警受傷，一人胸部中彈，另一人雙腿及眼睛受傷。庫德工人黨事後聲稱犯案，表示其不朽旅（Immortal Brigade）一支小隊執行殉難行動。

庫德工人黨成立於1970年代，並於1984年展開反對土耳其政府的武裝鬥爭，主張要在土耳其境內建國。到了1990年代，庫德工人黨放棄建國的要求，轉而提倡擁有更多自治權，但爆發衝突多達4萬人喪命。2015年7月，為期2年的停火宣告結束，戰鬥再度爆發。

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▼土耳其安卡拉政府大樓門口發生恐怖攻擊，現場拉起封鎖線。（圖／路透）

▲▼ 土耳其安卡拉政府大樓門口發生恐怖攻擊。（圖／路透）

►土耳其首都自殺炸彈攻擊　庫德工人黨聲稱犯案
►土耳其首都恐怖攻擊！政府大樓引爆炸彈　2歹徒身亡2警受傷

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土耳其安卡拉恐怖攻擊庫德工人黨PKK

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