海鯤艦獲讚「很可靠的設計」　國際潛艦專家評3大亮點

▲我國海軍首艘國造潛艦「海鯤艦」。(圖/記者蘇晏男攝)



記者吳美依/綜合報導

我國國造潛艦「海鯤艦」9月28日正式亮相,美國知名潛艦專家薩頓(H. I. Sutton)撰文評論其設計亮點,包括船體設計、尾舵更新、配備武器。他也直言,作為一個國家的首艘潛艇,海鯤艦的基本設計相當可靠。

薩頓提到,海鯤艦由高雄的台灣國際造船(簡稱台船)打造,耗費時間短到令人印象深刻,從鋪設龍骨到下水不到2年,設計也相當有趣。他認為,雖然海鯤艦的基本設計,不如其他潛艦那麼現代化,「它仍是很可靠的」。

此前媒體報導,海鯤艦在某方面是參考日本設計,但薩頓認為,它很顯然是根據荷蘭旗魚級潛艦(Zwaardvis Class Submarine)為基礎,但以「逆向工程」(reverse engineered)的方式設計,並且進行了許多微幅改善。

▲海鯤艦的尾舵採X型設計。(圖/總統府提供)



首先,海鯤艦使用了與旗魚級潛艦相同的複合式單雙船殼,並且一路沿襲美國海軍白魚級潛艦的「淚滴型」艦身設計。其次,最顯著更新是控制方面,從傳統的十字型尾舵,換成更常見的X型尾舵。此外,它的體積足夠大,可在廣泛任務中發揮作用,還預期配備美國的MK-48 Mod 6 AT重型魚雷,雖然不是最新款式,但仍為同樣高性能的武器。

薩頓坦言,海鯤艦的整體設計偏向保守,沒有嘗試增加絕氣推進(air independent power, AIP)、垂直發射系統等複雜功能,外部也無消音瓦,但「這一切都完全可以理解,對於一個國家的第一艘潛水艇而言,也是很合理的。」

***UPDATE***

Here - > https://t.co/DRnkz8MXIs



New Covert Shores article on #Taiwan ROCN's first indigenous submarine, the Hai Kun class.



Spoiler alert, it's basically the Dutch Zwaardvis class with some refinements. A sensible design and potent capability. #OSINT pic.twitter.com/MrJYXrMjZ0