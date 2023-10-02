海鯤艦獲讚「很可靠的設計」　國際潛艦專家評3大亮點

▲我國海軍首艘國造潛艦「海鯤艦」。（圖／記者蘇晏男攝）



記者吳美依／綜合報導

我國國造潛艦「海鯤艦」9月28日正式亮相，美國知名潛艦專家薩頓（H. I. Sutton）撰文評論其設計亮點，包括船體設計、尾舵更新、配備武器。他也直言，作為一個國家的首艘潛艇，海鯤艦的基本設計相當可靠。

薩頓提到，海鯤艦由高雄的台灣國際造船（簡稱台船）打造，耗費時間短到令人印象深刻，從鋪設龍骨到下水不到2年，設計也相當有趣。他認為，雖然海鯤艦的基本設計，不如其他潛艦那麼現代化，「它仍是很可靠的」。

此前媒體報導，海鯤艦在某方面是參考日本設計，但薩頓認為，它很顯然是根據荷蘭旗魚級潛艦（Zwaardvis Class Submarine）為基礎，但以「逆向工程」（reverse engineered）的方式設計，並且進行了許多微幅改善。

▲海鯤艦的尾舵採X型設計。（圖／總統府提供）



首先，海鯤艦使用了與旗魚級潛艦相同的複合式單雙船殼，並且一路沿襲美國海軍白魚級潛艦的「淚滴型」艦身設計。其次，最顯著更新是控制方面，從傳統的十字型尾舵，換成更常見的X型尾舵。此外，它的體積足夠大，可在廣泛任務中發揮作用，還預期配備美國的MK-48 Mod 6 AT重型魚雷，雖然不是最新款式，但仍為同樣高性能的武器。

薩頓坦言，海鯤艦的整體設計偏向保守，沒有嘗試增加絕氣推進（air independent power, AIP）、垂直發射系統等複雜功能，外部也無消音瓦，但「這一切都完全可以理解，對於一個國家的第一艘潛水艇而言，也是很合理的。」