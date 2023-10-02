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小犬颱風龜速西移！　菲律賓預測：這天「掃過台灣尾」

▲▼菲律賓氣象局（PAGASA）2日凌晨5時預測小犬颱風。（圖／翻攝pagasa.dost.gov.ph）

▲菲律賓氣象局2日凌晨5時發布的小犬颱風預測路徑。（圖／翻攝pagasa.dost.gov.ph）

記者吳美依／綜合報導

根據菲律賓氣象局（PAGASA）今（2）日凌晨5時預測，小犬颱風目前正在菲律賓海上，以時速10公里「龜速」西移，預計5日下午或晚間登陸台灣南部，掃過台灣尾後，於5日晚間至6日早晨，移動至台灣海峽。

PAGASA指出，整體而言，小犬颱風持續往西北方向移動，3日之後路徑會進一步西偏。根據預測圖，它2日凌晨在菲律賓海上，從強烈熱帶風暴增強為颱風，預計5至6日穿越台灣南部，7日凌晨進入台灣海峽。

台灣位在菲律賓責任區（PAR）內，意指世界氣象組織所劃定、菲律賓氣象局在西北太平洋上的觀測區域。若小犬颱風進入台灣海峽，則脫離菲律賓責任區。

小犬颱風最近一次被觀測到時，位於呂宋島北部卡加延省（Cagayan）阿帕里（Aparri）東方655公里，最大持續風速從1日晚間的時速110公里，上升至時速120公里，陣風風速也從時速135公里，攀高至150公里。以強度而言，它可能在3日達到最強，4日起略為減弱，但仍保持颱風強度。

PAGASA也預計，小犬颱風3、4日在菲律賓上空移動時，將在呂宋島北部引發降雨，最北端的巴丹群島（Batanes Islands）可能有土石流風險，「儘管可能性正在下降，仍不排除接近或在巴丹群島登陸的可能性。」

 
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