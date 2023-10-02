　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖女「拿打火機燒電箱」遭逮　女鄰居見1情況嚇壞：差點被炸飛

恐怖女子「拿打火機燒電箱」遭逮　女鄰居見1情況嚇壞：差點被炸飛

▲英國一名女子拿打火機點燃電箱電線，獲判3個月有期徒刑。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

英國一名52歲女子7月1日疑與男鄰居發生爭執，竟將住家一樓電箱的電線扯出並拿打火機點燃，一舉一動都被女鄰居目擊。由於電箱旁邊就是煤氣箱（Gas Box），後來女鄰居見她不聽勸說且不收手，恐將釀成更大意外，因此報警處理，才讓此事平安落幕。至於遭逮的女子，被依縱火罪判處3個月有期徒刑。

根據《Hull Live》報導，一名母親凌晨因被敲打聲和喊叫聲驚醒，走到窗戶附近看到一樓電箱的電線正被52歲的崔西史密斯（Tracey Smith）拉出，還拿打火機試圖點燃，也讓這名目擊全程的母親及其孩子嚇壞，決定暫時逃離住家並把對方犯案過程錄下，「我叫她停下來，她說樓上的那個男人不閉嘴。我告訴她我不在乎，無論如何妳都不能那麼做。」

由於崔西史密斯不肯罷手，該名母親想到電箱旁邊就是煤氣箱，一旦發生爆炸恐會造成更大意外，於是報警處理，「我們非常幸運，風把火吹熄了，但是電箱仍有受損，如果她達成目的，旁邊的煤氣箱可能也會著火，我們就有可能都被炸飛。」

所幸警方獲報20分鐘後到場，取得該名母親錄下的犯案影像，逮捕崔西史密斯。不過，崔西史密斯9月25日出庭受審，僅依縱火罪被判3個月有期徒刑，也讓該名母親非常意外，「她是來自地獄的鄰居，有她在附近，鄰居們感到不安。」

延伸閱讀
外送員「搭飛機送餐」遠赴2000多公里外城市　空姐一看登機證嚇傻
12人分食1小碗芒果冰！業者「臉上三條線」　無奈嘆生意難做
2隻寵物狗離家出走　鄰居30隻羊被咬成碎片　

ET快訊
深夜輪番搶救「病人活過來了」　護理師超慶幸！幾個月後竟挨告
2大1小玩東京6天「只花5萬7千元」！他曝開銷表：國旅留給有
半個台灣在暴風圈內　台中以南、花東周四有機會放颱風假
快訊／中華男籃打爆狂勝21分！　挺進8強將碰日本
快訊／傑尼斯確定宣布解體！　61年日本神話結束
嘉義男中6.8億捐錢後秒搬家！　在地鄉民說話了
東森直播Channel 5開台！眾星現身「叫賣能力超驚人」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日旅遊注意　名古屋新規定「搭手扶梯禁止行走」

沖繩居酒屋「禁止外國客入店」　老闆喊冤：沒有歧視的意思

韓國男人們認命吧！　釋憲結果出爐：要求男性服兵役「不算歧視」

慶生遇惡火丟命！西班牙夜店火災13死　失聯女絕望傳訊：媽媽我愛你

照食譜做燉菜「吃到食物中毒」　她煮豆子弄錯1步崩潰想吐

愛妻薪水高出3、4倍！男堅持外出付錢　被看不起哭了

媽池邊滑手機1個多小時　沒發現3歲兒溺水身亡「還在開心唱歌」

韓鬱陵島龜石崩落！　露營觀光客太衰「被砸到腦出血」

恐怖女「拿打火機燒電箱」遭逮　女鄰居見1情況嚇壞：差點被炸飛

英軍將進駐烏克蘭？英首相蘇納克打臉國防大臣：目前沒計畫

哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎

19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

陸教練臥推被110kg槓鈴重壓　腹痛呼吸困難...女見狀急救援

Lisa瘋馬秀「解胸前絲巾」挑逗緋聞男友　Jennie趕來看「台下害羞到尖叫」XD

屏東夫妻吵架！她衝停車場放火　尪392萬賓士休旅車燒成廢鐵

懷疑貓咪懷中偷藏寶貝　竟是空的！主人慘被騙

兒染毒1年遭查獲10次不改　母親請示神明配合警察抓人

赴日旅遊注意　名古屋新規定「搭手扶梯禁止行走」

沖繩居酒屋「禁止外國客入店」　老闆喊冤：沒有歧視的意思

韓國男人們認命吧！　釋憲結果出爐：要求男性服兵役「不算歧視」

慶生遇惡火丟命！西班牙夜店火災13死　失聯女絕望傳訊：媽媽我愛你

照食譜做燉菜「吃到食物中毒」　她煮豆子弄錯1步崩潰想吐

愛妻薪水高出3、4倍！男堅持外出付錢　被看不起哭了

媽池邊滑手機1個多小時　沒發現3歲兒溺水身亡「還在開心唱歌」

韓鬱陵島龜石崩落！　露營觀光客太衰「被砸到腦出血」

恐怖女「拿打火機燒電箱」遭逮　女鄰居見1情況嚇壞：差點被炸飛

英軍將進駐烏克蘭？英首相蘇納克打臉國防大臣：目前沒計畫

韓國滑輪選手提早慶祝沒壓線丟金牌　網友想起白姜虎

喜多川魔爪伸478人「拖累關8、Johnny’s West」　記者會這幕尷尬了

基隆無極玉聖宮被砸！廟公認了網路與人糾紛　玻璃+電視全毀

《柯南》新劇場版特報啟動！青山：會在不可思議的地方用滑板

收假日「這位董事長」也搭高鐵　成沙丁魚仍笑：能上車就幸運

林襄化身「一日主播」攝影棚開球　沈泳吟秒變粉絲嗨翻

同學炫耀約砲「X過很多人」！女大生超衝擊：社會越來越開放

董至成曾「三酸甘油脂快500」！　激瘦14公斤曝喜訊...再戰直播圈

赴日旅遊注意　名古屋新規定「搭手扶梯禁止行走」

關山警「重陽敬老」宣導交安及防詐　保障高齡者生命財產安全

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

國際熱門新聞

伴郎致詞一半跪地求婚　新郎氣到走人

小犬龜速西移　這天掃過台灣尾

「加好市多會員是人生最大錯誤」　她被網友洗臉

度蜜月才知新婚夫是女兒身

退休夫妻搭郵輪環遊世界：比養老院便宜

馬爾地夫親中候任總統當選隔天　繫獄前總統擺脫坐監

台女在菲遭綁性侵　獲救才知是「通緝犯」

臨時撥款未納援烏方案　拜登矢言支持基輔

美臨時撥款未納援烏方案　歐盟宣示對基輔增加軍援

「吸血臭蟲」席捲巴黎！

第2場俄烏戰爭埋伏　科索沃要塞爾維亞退兵

土耳其首都自殺炸彈攻擊　庫德工人黨聲稱犯案

三寶媽除草　被突然降落飛機爆頭撞死

日媒預測珍奶後下一個爆紅的「台灣飲料」

更多熱門

相關新聞

中秋離奇事件！大阪團28人突人間蒸發

中秋離奇事件！大阪團28人突人間蒸發

今年中秋節發生一起離奇事件，有欲前往大阪的旅行團，竟全團在出發當天「no show」（未報到），甚至連領隊也沒到，不僅讓航空人員納悶，旅遊同業也驚訝的表示，若晚1天出發，「連假期間要去哪裡找機位」，中秋假期幾乎宣告泡湯。

鄰居全家跑來蹭烤肉　她氣炸：不要臉

鄰居全家跑來蹭烤肉　她氣炸：不要臉

「假孕婦」到餐廳乞討　眼尖網友揭真相

「假孕婦」到餐廳乞討　眼尖網友揭真相

女客打火機燒餐廳「秒陷火海」！手賤玩開溜

女客打火機燒餐廳「秒陷火海」！手賤玩開溜

4寶媽載兒跑外送！3孩子淪人肉空氣清淨機

4寶媽載兒跑外送！3孩子淪人肉空氣清淨機

關鍵字：

打火機電箱鄰居周刊王

讀者迴響

熱門新聞

中華隊0.01秒逆轉　南韓金牌飛了大哭

鄭少秋大女兒驚傳輕生亡！教會「找不到家人辦後事」

悲劇...韓國提早慶祝被台灣奪金拒訪

伴郎致詞一半跪地求婚　新郎氣到走人

中秋離奇事件！大阪團28人突人間蒸發

快訊／馬英九拒絕出席雙十國慶大會　「我們國名何時改為臺灣了？」

男生愛愛完「必做1事」！醫推12招　情侶牽手一輩子

六月和「24歲鮮肉教練」激戰影片流出！　217萬人瘋討論李易反應曝光

小犬估明發海陸警　有機會颱風假縣市曝

劉子銓直呼「小僑」10幾年！改口叫媽了　劉亮佐感動

小犬「很不乖」可能登陸　各縣市暴風圈侵襲率曝

她不沾菸酒卻罹腸癌4期！醫揪出壞習慣

東森超辣主播中秋節離職了

鄭少秋大女兒輕生亡「現任妻發聲」！他認：父女早斷聯

小犬恐「下到發紫」　颱風假4大問題一次解答

更多

最夯影音

更多
哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎

哥教召結束...兄妹「頂規迎接」　大聲公問候：3菜1湯好吃嗎
19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

19歲女大生鬼切左轉！　對向騎士閃不過慘摔頭部重創

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

拉250公斤人力車巡淺草　日嬌小女車夫：女生也能辦到！

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

趙小僑當了13年母親..劉子銓改叫「媽～」　他想自己帶1歲妹出去！劉亮佐：要放膽

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

＆TEAM台灣成員飆出「5字經國罵」　後製沒聽懂全播了！網友笑翻

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

《豈有此呂》最有錢的YTR曹興誠來了

科學佛法看治國4參選人「只有他是正常」 不信上帝「因為祂沒在我面前顯靈」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面